شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية كتابة مراجعة لأى عمل أو معلم سياحى على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك كتابة مراجعة على موقع خرائط جوجل وتطبيق الهاتف المحمول، إذا كنت ترغب في مشاركة رأيك، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، حول نشاط تجاري أو معلم سياحى، كما يمكنك مشاركة التعليقات وإضافة الصور وتحديد تصنيف أي نشاط تجاري أو موقع مدرج على النظام الأساسي.

ويرصد لك كيفية كتابة مراجعة جوجل، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

1. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

2. انتقل إلى maps.google أو افتح تطبيق خرائط جوجل للهاتف.

3. ابحث عن المكان الذي تريد وضع مراجعة له، واضغط عليه.

4. يمكنك على موقع خرائط جوجل، في الشريط الجانبي الأيسر، أن تمرر لأسفل إلى قسم "ملخص المراجعة" واضغط على "كتابة مراجعة".

5. اضغط في تطبيق خرائط Google للجوال على علامة التبويب "المراجعات" أعلى الصفحة، وفي قسم "التقييم والمراجعة" ، اضغط على النجوم.

6. على كل من موقع الويب وتطبيق الهاتف المحمول، سيتم نقلك بعد ذلك إلى صفحة حيث يمكنك إضافة تقييم بالنجوم وكتابة مراجعة في منطقة النص وتحميل الصور.

7. بمجرد الانتهاء من كتابة رأيك، اضغط على "نشر" وسيتم نشر تعليقك بشكل عام.