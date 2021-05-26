شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غدا.. ظهور قمر عملاق أكبر 14% من العادى وأكثر سطوعًا بنسبة 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيضيئ القمر الدموي العملاق سماء الليل غدًا، ويظهر بنسبة تصل إلى 14% أكبر و30% أكثر سطوعًا من القمر الكامل العادى، هذا لأن القمر في أقرب نقطة له في مداره مع الأرض، وعندما يتزامن ذلك مع اكتمال القمر يُعرف باسم القمر العملاق "Super moon".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا القمر سمى بالقمر الدموى، حيث يتزامن مع خسوف كلي للقمر في نفس الوقت، وسيصل سطوع القمر إلى ذروته في الساعة 23:32 بتوقيت جرينتش يوم 26 مايو، مع خسوف القمر، مما يجعله يبدو أكثر احمرارًا من المعتاد، ويحدث في حوالي الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش.

ويمكن لرواد السماء في معظم أنحاء الولايات المتحدة وأستراليا وأجزاء من أمريكا الجنوبية أن يشهدوا تحول القمر إلى اللون الأحمر لمدة 14 دقيقة.

كما أنه وفقًا للمرصد الملكي جرينتش، فإن الخسوف الجزئي التالي للقمر هو في نوفمبر، يليه خسوف كلي للقمر في عام 2022.

وقال مقدم البرامج التلفزيونية والمؤلف وعالم الفلك العالمي مارك طومسون، إن القمر الفائق يمثل فرصة جيدة للبحث عن ميزات على سطح القمر.

وأوضح أن السهولة التي يمكن من خلالها رصد البدر تجعله شيئًا رائعًا للأطفال والوافدين الجدد لمشاهدة النجوم.

وسيتحول لون القمر العملاق إلى اللون الأحمر لمدة 14 دقيقة أثناء الكسوف، بدءًا من الساعة 12:18 بتوقيت جرينتش.

سيحدث هذا بعد ساعات قليلة من وصول القمر إلى مرحلة الحضيض، وهي أقرب نقطة للأرض في مداره، مما يجعلها تبدو أكبر من القمر الطبيعي.

ويحدث خسوف القمر مرتين إلى خمس مرات في السنة، مع حدوث خسوف كلي كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وفقًا لعلماء الفلك المرصد الملكي في جرينتش.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما تأتي الأرض بين الشمس والقمر ويغطي ظل الأرض القمر بالكامل، حيث يتحول إلى ظل أحمر عندما يصل الخسوف إلى مجمله.