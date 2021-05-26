شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كأنها صور من المريخ.. شاهد كيف تبدو عين الصحراء من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور محطة الفضاء الدولية (ISS) حاليًا حول الأرض، لكن الصور التي التقطها رائد فضاء على متن المركبة العملاقة تظهر عالماً مشابهاً للمريخ، حيث شارك توماس بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورًا على تويتر، بينما كان على ارتفاع أكثر من 250 ميلاً فوق سطح الأرض والتي تلتقط عين الصحراء في غرب إفريقيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تصور الصور منظرًا طبيعيًا بلون أحمر وبرتقالي، إلى جانب مسافة عميقة في المركز تبدو مشابهة بشكل غريب لما يوجد على الكوكب الأحمر.



صورة عين الصحراء كتب رائد الفضاء، "اعتقدت أنني كنت أدور حول المريخ عندما رأيت هذا المنظر! لا توجد سحابة في الأفق والألوان الحمراء تمتد إلى الأفق"، مضيفا "هكذا أتخيل أن المركبة الجوالة المثابرة كانت ستشهد المريخ وهى تقترب من الهبوط."

عين الصحراء تقع عين الصحراء في الصحراء بالقرب من واديان في غرب وسط موريتانيا، غرب إفريقيا، حيث جذبت هذه المنطقة العديد من رواد الفضاء الذين يتطلعون إلى التقاط جمال فوهة بركان "عين الثور" المذهلة التي يبلغ قطرها حوالي 30 ميلاً، كما تم تفسيره في البداية على أنه هيكل اصطدام نيزكي.

عين الصحراء من الفضاء

حلقت محطة الفضاء الدولية مؤخرًا فوق الصحراء، مما سمح لبيسكيه بالتقاط الصور من على ارتفاع مئات الأميال.

التقط رائد الفضاء عددًا من اللقطات لعين الصحراء وأعادها إلى التحكم الأرضي ليتم تجميعها في صورة مجمعة مذهلة تميز المنطقة بكل مجدها، واستخدم كاميرا 1150 مم للقيام بذلك.