شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أيفون يحصلون على هذه المميزات الجديدة بداية من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شهر تقريبًا من طرح تحديث رئيسى - iOS 14.5 - تستعد شركة أبل لطرح تحديثًا آخر لمستخدمى أيفون، حيث طرح عملاق التكنولوجيا تحديث iOS 14.6 لجميع مستخدمى أيفون الليلة الماضية، وعلى الرغم من أنه ليس كبيرًا مثل iOS 14.5 فى الميزات، إلا أن التحديث الأخير يجلب عدد من الميزات لجهاز أيفون، وفيما يلى بعض الميزات الجديدة التى يمكن للمستخدمين الحصول عليها مع iOS 14.6:

ميزات جديدة لتطبيق Podcasts

مع نظام التشغيل iOS 14.6، يحصل تطبيق البودكاست من أبل على نظام الاشتراك الجديد، وسيسمح للبودكاست بتقديم اشتراكات مدفوعة للمستخدمين إلى جانب ميزات مثل الحلقات الخالية من الإعلانات وحلقات المشتركين فقط.

أصبح تحديد الأغانى / الموسيقى على أيفون أسهل

يمكن استخدام Shazam، حتى الآن، كبديل لتحديد الأغاني، ومع ذلك، مع iOS 14.6، يمكن للمستخدمين تحويله إلى App Clip للحصول على أى معلومات حول الأغنية، كذلك فإن العملية هى نفسها ولكن سيحصل المستخدمون على تفاصيل الأغنية من خلال تطبيق Shazam's Clip على أيفون.

AirTag يحصل على بعض الميزات

AirTag هو أحدث جهاز من أبل ويقدم iOS 14.6 ميزات جديدة له، وإذا فقد أحد المستخدمين علامة AirTag، فسيكون لديهم الآن خيار إضافة عنوان بريد إلكترونى بدلاً من رقم هاتف، مع نظام التشغيل iOS 14.6، ستعرض AirTag أيضًا رقم هاتف شبه مخفى للمالك عند النقر عليه بجهاز يدعم تقنية NFC.

تتحسن خدمة أبل Music مع iOS 14.6

الصوت المكاني، ودعم Dolby Atmos، والموسيقى بلا خسارة - ستتوفر جميع الميزات الجديدة لمستخدمى أيفون الذين لديهم اشتراك أبل Music، ولاحظ أنه سيتم طرح الميزات رسميًا فى يونيو ولكن iOS 14.6 سيقدم الدعم لها.