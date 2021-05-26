شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتخذ 300 إجراء ضد أشخاص بسبب اساءة استخدام المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ فيس بوك أكثر من 300 إجراء تنفيذى ضد الأشخاص الذين يسيئون استخدام منصته فى العام الماضي، بما فى ذلك إرسال رسائل الإيقاف، وتعطيل الحسابات، ورفع دعاوى قضائية أو طلب المساعدة من مقدمى خدمات الاستضافة لإزالتها.

وقالت الشركة إنها اتخذت موقفًا صارمًا بشأن تجريف البيانات، حيث أن الكشط هو الجمع الآلى للبيانات من موقع ويب أو تطبيق، وقالت الشركة فى بيان: "إذا وجدنا مجموعات بيانات مسروقة تحتوى على بيانات فيس بوك، فلا توجد خيارات مؤكدة لإزالتها أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكننا قد نتخذ عددًا من الإجراءات".

وفى حالة حديثة، توصل فيس بوك بنجاح إلى تسوية مع مشغل خدمة انتهكت شروطها المسماة Massroot8، وقالت الشركة فى بيان "إلى جانب إغلاق الخدمة، حظرنا بشكل دائم المشغل وأى شخص يتصرف نيابة عنه من فيس بوك أو Instagram".

وقال فيس بوك إنه أنشأ فريقًا خارجيًا لسوء استخدام البيانات يتكون من أكثر من 100 شخص مخصص للكشف عن أنماط السلوك المرتبطة بالكشط والتحقيق فيها وحظرها، وتُعرف إحدى تقنيات الكشط الخاصة التى عمل فيس بوك بجد لمكافحتها باسم "تعداد رقم الهاتف".

ويتضمن ذلك استخدام أدوات آلية على نطاق واسع لاسترداد معلومات حول الأشخاص بناءً على أرقام هواتفهم.