شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلب من المستخدمين الدفع مقابل استخدام Spaces.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عملاق الشبكات الاجتماعية تويتر مؤخرًا خدمة Spaces، وهى منافسة لمنصة المحادثة الصوتية الحية Clubhouse، حيث قالت الشركة إنها ستسمح للحسابات التى تضم 600 متابع أو أكثر باستضافة Spaces.

والآن، تشير التقارير إلى أن تويتر ربما يخطط لتحقيق الدخل من الميزة، حيث يقال إن الشركة تخطط لتقديم ميزة جديدة تسمى Ticketed Spaces والتى ستسمح للأشخاص باستضافة غرف صوتية حية مدفوعة الأجر، وكما ذكرت The Verge، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيختبر تويتر ميزة Ticketed Spaces مع مجموعة صغيرة من الأشخاص.

ويقال إن الشركة تعمل على معايير الأهلية فيما يتعلق بمن يجب أن يكون قادرًا على استضافة Ticketed Spaces، حيث استضافت الحسابات التى تضم 1000 متابع ثلاث مساحات فى آخر 30 يومًا وسيُسمح لما لا يقل عن 18عامًا باستضافة مساحات التذاكر.

ويضيف التقرير أيضًا أنه من أجل التعامل مع الدفع، تشارك تويتر مع Stripe وسيحصل موقع المدونات الصغيرة على تخفيض بنسبة 20% من الإيرادات، وسيُطلب من المضيف أيضًا أن يكون لديه حساب Stripe، وقال متحدث باسم تويتر لموقع The Verge، "ستتم معالجة التطبيقات الأولية، عند فتحها، فى غضون بضعة أسابيع، ويخطط الفريق للبدء بمجموعة اختبار صغيرة.

وعلى الرغم من أن المستخدمين الأمريكيين فقط هم من سيكونون قادرين على استضافة هذه المساحات المحددة بالتذاكر، فى الوقت الحالي، يمكن لأى شخص فى جميع أنحاء العالم شراء حق الوصول، وإلى جانب Ticketed Spaces، يقال أيضًا أن تويتر يعمل على القدرة على Co- Host Space، وتمكين الجدولة، والمزيد من تسميات الحظر والتحذيرات والتعليقات التوضيحية المحسنة.