شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دون الانتقال من مكانك.. روسيا تطور تقنية للسياحة الفضائية الإفتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل في السنوات الأخيرة على تطوير ما يسمى بالسياحة الفضائية الافتراضية، وحول الموضوع قال مدير قسم التطوير الرقمي في المؤسسة، كونستانتين شادرين، في مقابلة صحفية: "الشركات المنظمة للسياحة الافتراضة في روسيا مهتمة بشكل كبير حاليا بالمجمعات التي أنشأتها روس كوسموس لهذا الغرض".

وأضاف "اهتمام الشركات لا ينصب فحسب على المجمعات فقط، بل يصل إلى تقنيات الواقع الافتراضي المطورة في روسيا مثل خوذ Atlas VR على سبيل المثال.. الشيء المثير هو أننا نستطيع تزويد خوذ الواقع الافتراضي بالبيانات التي نحصل عليها من أقمار استشعار الأرض عن بعد، وهذا الأمر يمكّن مستخدمي خوذ VR من استعمالها لما يسمى بالسياحة الفضائية، ومن داخل الأراضي الروسية وخارجها".

وأشار شادرين إلى أن الاهتمام الروسي بالسياحة الفضائية الافتراضية وتقنياتها بات أكبر في السنوات الماضية، فقد بنت شركة RK-Tsifra الروسية التابعة لـ "روس كوسموس" مجمعات خاصة لهذا الغرض، كما طورت "روس كوسموس" خوذ XR-1 للواقع الافتراضي، ويجري العمل حاليا على تطوير جيل ثان من هذه الخوذ، وطورت شركة Terra Tech الروسية أيضا خوذ ATLAS VR التي لقيت إقبالا ملحوظا داخل روسيا وخارجها.