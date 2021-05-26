شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقمار الانترنت لإيلون ماسك تثير الجدل حول الأطباق الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت أقمار Starlink حالة من الجدل حول رؤية الأجسام الطائرة المجهولة في منطقة الخليج بعد أن رأى السكان سلسلة من الأضواء الغريبة في سماء الليل، مما أثار مخاوفهم حول الكائنات الفضائية، فقد اعتقدوا أن العرض المتوهج يمكن أن يكون لأطباق فضائية طائرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن البعض كان يأمل في أن يكونوا زوارًا من كوكب آخر، إلا أن سلسلة الضوء كانت من أقمار Starlink التابعة لإيلون ماسك، التى انطلقت في المدار في 9 مايو.

وتمت مشاركة عدد من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بعرض الضوء على تويتر، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كانوا يرون خط لسفينة فضائية عبر السماء.

قال بول لينام، عالم الفلك المقيم في مرصد ليك على جبل هاملتون، إن الأقمار الصناعية كانت تلتقط وتعكس ضوء الشمس إما في ساعتين بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس ''.

وأصبحت المشاهدات أكثر شيوعًا مع استمرار SpaceX في ملء مساحة كوكبة Starlink، وهي خدمة الإنترنت الخاصة بشركة SpaceX والتي تهدف إلى توفير اتصالات بمناطق من العالم، حيث كان هذا يمثل تحديًا في العادة.

وانتقل العشرات من الأشخاص إلى Twitter لمشاركة لقطات للأضواء غير المبررة، وادعى الكثيرون أنها دليل على نشاط خارج كوكب الأرض.

كانت أوضحت SpaceX "أنه بدون قيود على البنية التحتية الأرضية التقليدية، يمكن لـ Starlink توفير إنترنت عريض النطاق عالي السرعة إلى المواقع التي كان الوصول فيها غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا."

وأرسلت الشركة المملوكة لماسك أكثر من 1600 جهاز إلى الفضاء، وشوهدت الدفعة تحلق حول سان فرانسيسكو من يومين، لم تحدد SpaceX موعدًا لإطلاق Starlink للجمهور، ولكن من غير المحتمل تقديم خدمة تجارية في عام 2021 كما خططت سابقًا.