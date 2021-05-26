شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستمتع بالأفلام والألعاب مع الأصدقاء عبر الإنترنت فى زمن كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار جائحة COVID-19، قد يكون من الصعب الحفاظ على الروابط الخاصة بالاستمتاع مع عائلتك وأصدقائك في دور السينما والعرض وغيرها بسبب التباعد الاجتماعى والحفاظ على صحة الجميع حيث لا يعد هذا خيارًا لكثير من الأشخاص.

وفي حين لا يزال من غير الحكمة الذهاب إلى الأفلام أو الحفلات الموسيقية أو مقابلة الأصدقاء، لا تزال هناك طرق يمكنك من خلالها الاستمتاع بالأفلام والموسيقى والألعاب معهم.

فيما يلي بعض الطرق للاستمتاع بهذه الأنشطة مع الأصدقاء عبر الإنترنت مع الحفاظ على مسافة آمنة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

الألعاب جميع ألعاب الفيديو ووحدات التحكم تقريبًا بها جهاز اجتماعي - بمعنى طريقة مضمنة لك للتحدث مع الآخرين والتواصل معهم، فالكثير من الألعاب متعددة اللاعبين أو لديها تعاون عبر الإنترنت، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بها مع الأصدقاء دون الحاجة إلى القيام بأي عمل إضافي، بالنسبة لما يمكنك تشغيله، فتعد لعبة مثل Fortnite خيارًا رائعًا ومجانيًا، لكننا نوصي أيضًا بألعاب الورق عبر الإنترنت.

ومع ذلك لا يمتلك كل شخص وحدة تحكم في الألعاب أو جهاز كمبيوتر جاهز للعب وهذا قد يكون جيد أيضًا. فهناك عدد من الألعاب الرائعة للهواتف والأجهزة اللوحية والمتصفحات، لذلك حتى إذا لم يكن لديك أو أحد أصدقائك الأجهزة، فلا يزال بإمكانك العثور على طرق للتواصل معهم في اللعبة. تحقق من القائمة الكاملة للألعاب هنا: تتراوح بعض خياراتك من Mario Kart Tour إلى لعبة Pong متعددة اللاعبين.

على عكس الألعاب قد يكون من الصعب مشاهدة الأشياء معًا من مسافة بعيدة. لكن يمكن مشاهدة الأفلام من خلال العثور على نقطة مزامنة والعد التنازلي للبدء في في نفس الوقت، والاستثناء هو Amazon ، التي تعمل على ميزة Watch Party لـ Prime Video ، أما إذا كنت مرتاحًا لاستخدام Twitch لبث العروض، فيمكنك أيضًا استخدام ميزة Watch Party.

أفلام وعروض للمشاهدة

ولكن إذا كنت لا تمانع في بذل القليل من الجهد الإضافي، فهناك الكثير من التطبيقات والبرامج التي يمكنك استخدامها لمشاهدة الأفلام والعروض من خدمات البث معًا ويعد Netflix Party أحد البرامج المفضلة لدي البعض، نوصي أيضًا باستخدام ميزة البث المباشر المفيدة في Discord ، والتي تتيح لك دفق نوافذ المتصفح إلى مجموعة صغيرة من الأصدقاء في دردشة صوتية، من المؤكد أن وجود دردشة صوتية مدمجة يجعل الأمر أشبه بليلة فيلم عادية.

موسيقى للاستماع إليها

الموسيقى قد تكون أسهل الأمور في ربط صديقك بأغنية تعجبك، إلا إذا كان لديك مجموعة أكبر من الأصدقاء وترغب جميعًا في مشاركة الموسيقى، فإنني أوصي بشيء مثل Discord، حيث يمكن لمجموعة من الأشخاص إلقاء الموسيقى في قناة دردشة، مذلك فإن بعض مواقع الموسيقى الأكثر شهرة تقدم بعض خيارات المشاركة الخاصة بها، ولتحقيق هذه الغاية أوصي بإنشاء قائمة تشغيل تعاونية على YouTube Music أو Spotify، حيث ستتيح لك ولأصدقائك بشكل أساسي إنشاء محطة إذاعية شخصية من نوع ما.