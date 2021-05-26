شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هواوى" الصينية تطلق نظامها الجديد للتشغيل للهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق رسميا نظام التشغيل الجديد لها "هارموني أو إس" للهواتف الذكية يوم 2 يونيو المقبل.

وذكرت الشركة - فى بيان اليوم - أن نظام "هارموني أو إس" المعروف باسم "هونجمنج" باللغة الصينية هو نظام تشغيل تم تصميمه لمختلف الأجهزة والسيناريوهات، وتم إطلاقه فى أجهزة انترنت الأشياء.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة المزودة بنظام "هارموني أو إس" إلى 300 مليون وحدة حتى نهاية العام الجاري، بما فيها ما يزيد عن 200 مليون وحدة لأجهزة هواوى.