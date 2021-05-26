انت الان تتابع خبر تسريع مقاطع الصوت.. واتسآب يتيح ميزة خارقة لجميع المستخمين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والتحديث الجديد يمكن المستخدم من التحكم في سرعة تشغيل الرسائل الصوتية التي ترسل في المراسلات الخاصة، وغالباً ما يحتاج التطبيق للتحديث للحصول على الميزة الجديدة.

وجاء هذا التحديث نظراً إلى أن بعض الناس يتكلمون أسرع من غيرهم، ويستمع البعض أسرع من الآخرين، وهو ما يمكن أن يسبب إزعاجاً للمستمع، لذلك تتيح الميزة القدرة على التحكم في سرعة تشغيل التسجيلات.



ويطرح في الوقت الحالي خيار زيادة سرعة التشغيل لمستخدمي الإصدار التجريبي، ورصدت الميزة المحدثة وسجلت من قبل عدة مستخدمين مختلفين.

ولتنشيط التشغيل المتغير انقر على التسمية "0x.1" بجوار شريط التقدم في رسالة صوتية نشطة، حيث تتوفر سرعات تشغيل "0x.1 و 5.x.1 و x.2"، وهي أقل دقة مما نراه عادة لهذا النوع من الميزات.

ومن المزايا المفيدة التي أتاحها "واتساب" مؤخراً أيضاً ميزة حذف الرسائل تلقائياً من واتساب، أو ميزة الرسائل المؤقتة.

وتتيح هذه الميزة التخلص من المحادثات المتراكمة في التطبيق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

وتحذف الميزة الرسائل تلقائياً من "واتساب" في غضون سبعة أيام بمجرد تفعيل الخاصية التي أصبحت متاحة في إصداري تطبيق التراسل على هواتف آيفون وآندرويد، في حين لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.