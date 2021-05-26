تيك توك توفر نصائح لتحقيق المزيد من التميز

دبي - يزن راشد - أطلقت منصة تيك توك سلسلة جديدة من النصائح المكونة من جزأين لصناع المحتوى والعلامات التجارية التي تتطلع إلى زيادة المحتوى الخاص بها إلى أقصى حد وتحسين استجابة الجمهور عبر المنصة.

وتمثل هذه النصائح مساعدة كبيرة للعلامات التجارية التي تحاول الوقوف على أقدامها.

وقالت تيك توك: كجزء من مبادرة مستمرة لمساعدة الشركات الصغيرة على الارتقاء بالإبداع الذي تشاركه عبر تيك توك، يسعدنا أن نعلن عن خلف الكاميرا Behind The Camera، وهي سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية سهلة المتابعة التي تُظهر للشركات كيفية نقل تجربة تيك توك إلى المستوى التالي من خلال أحدث الاتجاهات والتقنيات الإبداعية.

وقامت تيك توك بتقسيم المجموعة الأولى من الملاحظات إلى مؤشرات أساسية والمزيد من مقاطع الفيديو التعليمية المتعمقة، التي تبحث في مجموعة من حيل الكاميرا والعروض التقديمية التي يمكنك استخدامها في عملية التسجيل.

وفيما يتعلق بالأساسيات، تنصح تيك توك بما يلي:

اجعل الأمر بسيطًا: يجب على العلامات التجارية أن تحرص على عدم تعقيد رسائلها، لا سيما من خلال محاولة احتواء الكثير في مقطع واحد.

التصوير عموديًا: يجب على العلامات التجارية أن تتطلع إلى الاستفادة من تجربة ملء الشاشة من خلال التصوير بتنسيق رأسي وليس أفقي.

الإضاءة الجيدة تمثل الإضاءة الجيدة مفتاحًا لتعزيز المحتوى، ولا تحتاج بالضرورة إلى إعداد احترافي، أو حتى إضاءة دائرية، من أجل تحقيق تأثير جيد، ويمكنك الاعتماد على ضوء المصباح أو انعكاس الشمس للحصول على تأثير كبير، بينما يجب أن تدرك أيضًا كيف يمكن للظلال أن تؤثر في المشهد.

التركيز على الموضوع: تنصح تيك توك صناع المحتوى بضرورة إبقاء العدسة مركزة دائمًا على المكان الذي يريدون أن ينتبه إليه الجمهور، حيث يساعد ذلك في منع التعتيم أو فقدان شيء مهم في الإضاءة القاتمة.

استخدام المؤثرات والنصوص: يعد إنشاء المحتوى الأصلي والشعور به ضمن تيك توك أمرًا أساسيًا لزيادة الاستجابة والمشاركة عبر المنصة، وتنصح تيك توك بأن يبحث صناع المحتوى عن استخدام الأدوات الإبداعية الحالية لهذا الغرض.

الاستمتاع: تنصح تيك توك بأن إنشاء محتوى عبر المنصة يجب أن يكون تجربة ممتعة وإيجابية أثناء إنشائه وعندما يشاهده الجمهور.

وفي قسم الفيديو التعليمي، توفر المنصة مجموعة من المقاطع التي تبحث في كيفية تنفيذ تقنيات عرض إبداعية متنوعة، بما في ذلك فيديوهات 360 درجة وإسقاط الكاميرا والتأثير العائم والانتقالات السلسة.

مواضيع تهم القارئ: