سناب شات: الواقع المعزز يغير التجارة الإلكترونية

دبي - يزن راشد - نشرت منصة سناب شات تقريرًا جديدًا حول إمكانية تأثير أدوات الواقع المعزز ذات العلامات التجارية في سلوك التسوق، وكيف يمكن لأدوات الواقع المعزز تغيير عملية التجارة الإلكترونية بعدة طرق.

ويتضمن التقرير، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع Publicis Media، ردودًا من أكثر من 1000 شخص، تتراوح أعمارهم بين 13 و 49 عامًا، من أربعة أسواق (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية)، التي تمت مطابقتها بعد ذلك مع رؤى الصناعة وردود الفعل من المستخدمين الذين استخدموا أدوات الواقع المعزز في عملية التسوق.

وهناك بعض ملاحظات البيانات المثيرة للاهتمام، وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية:

تلاحظ منصة سناب شات أن استخدام الواقع المعزز آخذ في الارتفاع، ويبدو أنه سيصبح مؤثرًا بشكل متزايد في المستقبل.

ووجدت الدراسة أيضًا أنه من بين أولئك الذين يستخدمون الواقع المعزز، يبحث أكثر من نصفهم بنشاط عن تجارب الواقع المعزز، حيث يأتي معظم نشاط البحث هذا عبر أدوات الكاميرا عبر المنصات الرقمية، مثل سناب شات.

ويؤدي التفاعل مع تجارب الواقع المعزز هذه التي تحمل علامة تجارية أيضًا إلى زيادة الرغبة في الشراء، حيث وافق 2 من كل 3 مستهلكين استخدموا أدوات الواقع المعزز ذات العلامات التجارية للتسوق على احتمال شرائهم بعد تجربة الواقع المعزز ذات العلامة التجارية.

وبالنظر إلى أن المزيد من المنصات تضيف أدوات تجربة الواقع المعزز لمزيد من أنواع المنتجات، فإن فرصة الاستفادة من هذا الأمر آخذة في الازدياد عن طريق تزويد المزيد من الشركات بطرق مختلفة للتكيف مع هذه الاتجاهات الصاعدة وزيادة الوعي بالمنتج والاستجابات داخل التطبيق.

ويكمن مفتاح هذه الأدوات في ضمان أن تجربة الواقع المعزز التي تحمل علامتك التجارية تعكس أيضًا تجربة العالم الحقيقي، ولا تزال العلامات التجارية بحاجة إلى الاستفادة من مستوى خبرة الواقع المعزز لتحقيق أقصى قدر من هذه الجهود

وقد يجعل ذلك أدوات تجربة الواقع المعزز بعيدة عن متناول الكثيرين، ولكن لا تزال أدوات الواقع المعزز الأخرى الأحدث، مثل: عدسات تجربة الأحذية وتراكبات الملابس، توفر رؤية إرشادية للمساعدة في عملية الشراء.

وتُظهر أبحاث سناب شات أن أدوات الواقع المعزز يمكن أن يكون لها تأثير في مراحل مختلفة من رحلة الشراء.

ومع قيام فيسبوك بتطوير أجهزة جديدة للواقع المعزز قابلة للارتداء، والاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية، فقد أدى ذلك إلى المزيد من الابتكار في الواقع المعزز، وأصبحت التكنولوجيا الآن أكثر تركيزًا، حيث يتطلع المستخدمون إلى المزيد من الاستخدامات الوظيفية للتراكبات الرقمية والأدوات التي يمكن أن تعزز تجربتهم اليومية.

وفي حين أن المنصة قد تفقد قوتها أمام اللاعبين الأكبر الذين لديهم المزيد من الموارد لتطوير الواقع المعزز بالكامل، ولكنها تعمل أيضًا على تطوير نظارة Spectacles التي تدعم الواقع المعزز وتستفيد من دروس النسخ السابقة من نظارة Spectacles لقيادة التحول في الواقع المعزز.

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