اعرف من يتصل بك عن طريق حاسبك عبر “تروكولر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 مساءً - يعتبر تطبيق تروكولر أحد أشهر التطبيقات في معرفة رقم المتصل، وتستخدم جميع تطبيقات تروكولر قاعدة البيانات نفسها، ولذا لا يوجد اختلاف بين تطبيق أندرويد والحاسب الشخصي.

طريقة معرفة رقم المتصل عبر تروكولر:

يمكنك استخدام خدمة عرض رقم المتصل عبر تروكولر على الحاسب من خلال موقع منصة تروكولر، ولذا لتتمكن من استخدامها قم باتباع الخطوات التالية:

توجه إلي موقع Truecaller عبر المتصفح الذي تفضله، ويدعم الموقع جميع المتصفحات المستخدمة على الحاسب، ويجب عليك تسجيل الدخول إلى المنصة حتى تتمكن من استخدمها، ويمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكرسوفت أو حساب جوجل.

وتستطيع تسجيل الدخول من خلال الضغط على علامة القائمة الجانبية في الجهة اليسرى من الشاشة، ومن ثم اختيار تسجيل الدخول.

وعندما تصل إلى الصفحة الرئيسية، تجد أمامك مكانًا لإدخال رقم الهاتف الذي ترغب في البحث عنه، قم الآن بإدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له، ومن ثم قم بالضغط على علامة البحث.

ولن تستغرق المنصة الكثير من الوقت حتى تظهر لك النتيجة النهائية، وتظهر لك صفحة الحساب الخاصة بالرقم الذي أدخلته، وهي مشابهة لما تراه من الهاتف.

وتعرض لك الصفحة البيانات الشخصية الأساسية للحساب مثل الصورة الشخصية للمستخدم ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني والتوقيت المحلي للبلد المقيم بها.

طريقة معرفة رقم المتصل عبر منصات التواصل الاجتماعي :

يمكنك معرفة رقم المتصل عبر فيسبوك أيضاً، ولكن يجب أن يكون الشخص أدخل رقم هاتفه في فيسبوك سابقاً وقام بربطه بحسابه الشخصي عبر المنصة.

وتستطيع البحث في فيسبوك باستخدام رقم الهاتف من خلال البحث المعتاد في فيسبوك، وتقوم عملية البحث على إيجاد حساب الشخص الذي ربطه بهذا الرقم.

ولا يحتوى فيسبوك على الكثير من أرقام الهاتف، ولذا لا يعتبر أفضل حل، ويمكنك أيضاً استخدام باقي منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر أو انستاجرام إن قام الشخص بربط حسابه برقم الهاتف أيضاً.

ويمكنك معرفة رقم المتصل من خلال البحث عبر جوجل، فهو سيظهر لك جميع الأماكن التي تم كتابة هذا الرقم فيها.

ويعتبر البحث عبر جوجل مناسبًا أكثر لأرقام الأماكن التجارية حيث أنها في العادة تقوم بتسجيل أرقام هواتفها في دليل الهاتف التجاري أو في خرائط جوجل.

ويوجد مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على الحاسب لاستخدام خدمات معرفة رقم المتصل، ولكن هذه التطبيقات في العادة تكون من شركات غير موثوق فيها، ولذا لا أنصح باستخدامها.