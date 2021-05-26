تكنولوجيا: وان بلس تؤكد على أن Nord2 هو إصدارها المرتقب من الهواتف المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتف الشركة المتوسطة، ولقد أكدت وان بلس عبر موقعها الرسمي على عنوان الإصدار الجديد OnePlus Nord2.

كانت شركة وان بلس قد أعلنت عن هاتف OnePlus Nord خلال شهر يوليو من العام الماضي، ومن ثم انطلق الهاتف للأسواق في شهر أغسطس، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدارها الجديد Nord2 وفقاً للتفاصيل التي رصدت في الموقع الرسمي للشركة.

لم تقدم التسريبات الكثير من التفاصيل حول إصدار وان بلس القادم من الهواتف المتوسطة OnePlus Nord2، إلا أن إعلان ترويجي ل”Stadia Premiere Edition” الذي يتم تشغيلة في المملكة المتحدة، وألمانيا وفرنسا كشف عن هاتف Nord2، حيث يستمر العرض الترويجي وفقاً للتسريبات حتى 30 من سبتمبر، لذا من المتوقع إنطلاق الهاتف رسمياً قبل هذا الموعد.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus Nord2 يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200 من MediaTek، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة حتى الإعلان الرسمي لاحقاً هذا العام.

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