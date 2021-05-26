تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدارات الجديدة من شاشات M5 و M7 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج مؤخراً عن الإصدارات الجديدة من شاشات M5 و M7 الذكية التي تنطلق بحجم 43 إنش و24 إنش.

أضافت العملاق الكوري مزيد من الإصدارات إلى سلسلة الشاشات الذكية المميزة بتصميم الكل في واحد، والتي تنطلق بواجهة Tizen، حيث تأتي شاشة M7 الذكية بحجم 43 إنش ودقة 4K، بينما تنطلق شاشة M5 الذكية بحجم 24 إنش ودقة 1080 بيكسل.

كانت شركة سامسونج قد قدمت خلال العام الماضي الشاشات الذكية بحجم 27 و32 إنش، واليوم تضيف العملاق الكوري مزيد من الإختيارات في الأسواق، حيث تتميز الإصدارات الجديدة بإطارات نحيفة، كما أكدت سامسونج على أن الإصدار المميز بحجم 24 إنش يعد قيمة جيدة في شاشة متعددة المهام.

ويرتكز تصميم شاشات سامسونج الذكية على دعم المستخدم في مهام الترفيه والإنتاج أيضاً، حيث تنطلق الشاشات بنظام تشغيل سامسونج Tizen OS، لدعم المستخدم بتجربة إنسيابية في بث محتوى الفيديو وفي الإتصال بهواتف Galaxy.

كما تدعم الشاشات مساعد جوجل الرقمي، ومساعد Bixby وأيضاً Alexa، وتأتي الشاشات الذكية بمكبرات ذكية مدمجة تدعم المستخدم بتجربة صوتية جيدة، كما يمكن لتطبيق Dex أن يدعم تحويل الشاشة الذكية إلى مساحة عمل للهاتف الذكي عن طريق بث واجهة الهاتف إلى الشاشة.

وتدعم شاشة M7 معايير HDR10، كما تأتي بنموذج من وحدة التحكم عن بعد تعمل بالطاقة الشمسية، كما تأتي M7 بإطارات نحيفة وتضم منفذ USB C، ومن المتوقع أن تكشف سامسونج قريباً عن مستوى تسعير الشاشات الجديدة.

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