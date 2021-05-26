تكنولوجيا: باناسونيك تعلن رسمياً عن كاميرة LUMIX GH5 II بسعر يبدأ من 1699دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت باناسونيك ترقية جديدة لكاميرة LUMIX GH5 اليوم، حيث تنطلق كاميرة LUMIX GH5 II بميزة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

تقدم باناسونيك كاميرة LUMIX GH5 II بترقية محدودة مع معالج Venus Engine، وقدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بعمق 10بت و 4:2:0، وهي تحسينات عن الإصدار السابق الذي جاء بعمق 8بت.

كما تأتي كاميرة GH5M2 بملف باناسونيك التعريفي Panasonic V-Log L مثبت مسبقاً، وهي إضافة أيضاً في هذا الإصدار، حيث توفر الملف التعريفي بتكلفة إضافية في GH5.

ويتيح الملف التعريفي مطابقة الألوان في الكاميرة مع كاميرات باناسونيك الأخرى بإستخدام V-Log (S1/S1H) أو V-Log L (GH5/GH5S).

أيضاً تأتي كاميرة GH5M2 باثنان من إعدادات Cinelike المسبقة D2 و V2 مع MonochromeS و L.ClassicNeo، كما تنطلق الكاميرة بمستشعر Micro Four Thirds بدقة 20.3 ميجا بيكسل يحاكي المستخدم في GH5.

كما يتميز مستشعر GH5M2 بطبقة مقاومة للانعكاس لدعم خفض نسبة التوهج حول الإجسام المميزة بسطوع مرتفع، أيضاً تدعم عملية المعالجة السريعة في الكاميرة تحسينات في ميزة التركيز التلقائي.

من جانب أخر ترتكز كاميرة GH5M2 على نفس نظام التباين القائم على DFD، إلا أنها لا تتميز بآداء أسرع في غلق التركيز، بينما تدعم تحديد العين والوجه مرتين أفضل من كاميرة GH5.

أيضاً تتميز الكاميرة بتحسينات في ميزة تثبيت الصورة المدمجة في الكاميرة، مع قدرة على خفض سرعة المصراع بنقاط توقف 6.5، كما تتضمن الكاميرة شاشة بحجم 3.0 إنش بدقة 1840k نقطة، كما تتميز بسطوع أعلى في التصوير الخارجي.

كاميرة GH5M2 تضم منفذ USB-C مع USB-PD للشحن، ويمكن أن تدعم المستخدم في البث مباشرة على شبكة اليوتيوب أو الفيس بوك وذلك عبر الإتصال بشبكة الإنترنت Wi-Fi أو بيانات الهاتف عبر تطبيق Panasonic.

يذكر أن باناسونيك قدمت بعض التغييرات الخارجية في التصميم مثل لمسات باللون الأحمر في زر F1، ومن المقرر أن تتوفر كاميرة GH5M2 بسعر 1699 دولار.

باناسونيك كشفت أيضاً في إعلان تشويقي نشر اليوم عن الملامح الأولى لتصميم إصدارها المرتقب من الكاميرات Panasonic GH6، والتي تنطلق رسمياً في نهاية 2021.

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