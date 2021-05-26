حل المعادلات عبر تطبيق Microsoft Math بالخطوات

دبي - يزن راشد - تقدم ميكروسوفت تطبيق رسمي ليساعد الطلاب في حل المعادلات الرياضية التي تواجههم، ويأتي التطبيق مجاناً ويمكن تحميله عبر متجر جوجل بلاي أو متجر آبل للتطبيقات.

ويعمل التطبيق على حل جميع المعادلات بمختلف الطرق ومهما كانت صعوبتها، ويعرض لك التطبيق طريقة حل المعادلة والوصول إلى النتيجة النهائية، وكذلك يوفر لك مجموعة من الاختبارات المشابهة للمعادلة التي تدخلها فيه.

ويمكنك إدخال المعادلات في التطبيق عبر ثلاثة طرق وهي:

التقاط صورة بالكاميرا للمعادلة المكتوبة أمامك

رسم المعادلة في التطبيق

كتابة المعادلة عن طريق لوحة المفاتيح الخاصة بالتطبيق.

ويعرض لك التطبيق طريقة الحل في جميع الحالات ومهما كانت طريقة إدخال المعادلة.

ولا يساعد التطبيق على الغش فهو لا يعطيك النتيجة مباشرةً، ولكن يخبرك بطريقة حل حل المعادلات عبر تطبيق حتى تتمكن من الاستفادة بها وإعادة تطبيقها لاحقاً.

طريقة استخدام Microsoft Math :

ويجب عليك في البداية تثبيت تطبيق ميكروسوفت من متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل، ويمكنك تثبيتهم واستخدام التطبيق بكافة مميزاته مجاناً.

ويعرض لك التطبيق بعد تثبيته طرق الحل وإدخالها إليه، ويمكنك في البداية اختيار لغة التطبيق، وهي اللغة التي يعرض بها التطبيق لعرض الحل والنصائح الخاصة بها، ويدعم التطبيق اللغة العربية والكثير من اللغات الأخرى.

طريقة إدخال المعادلة عن طريق الكاميرا:

ويمكنك إدخال المعادلة عن طريق تصويرها بالكاميرا الخاصة بالهاتف، وذلك من خلال اختيار علامة الكاميرا في أعلى التطبيق ومن ثم وضع المعادلة في المربع الخاص بها.

ويتعرف التطبيق على المعادلة من خلال الكاميرا ثم يبدأ في حلها، ويعرض لك النتيجة النهائية.

وإذا كنت ترغب في عرض خطوات النتيجة أو الرسم البياني لهذه المعادلة، فإنك تستطيع سحب الشاشة إلى الأعلى حتى تحصل على باقي بيانات المعادلة من خطوات الحل وغيرها.

طريقة إدخال المعادلة عن طريق كتابتها:

وإذا كنت ترغب في كتابة المعادلة يدوياً، فإنك تستطيع الضغط على العلامة الثانية إلى جانب الكاميرا في الأعلى.

وهذا يظهر لك صفحة رسم بياني، والآن قم برسم المعادلة أو كتابتها على الشاشة، وقد يأخذ التطبيق لحظات حتى يتعرف على المعادلة قبل أن يظهر لك نتيجتها النهائية، وإذا قمت بالضغط على النتيجة النهائية فإن طريقة الحل تظهر أمامك بالخطوات.

طريقة إدخال المعادلة بكتابتها في التطبيق:

ويوفر لك التطبيق لوحة مفاتيح خاصة بالمعادلات، ويمكنك كتابة المعادلة في هذه اللوحة عن طريق الضغط على العلامة الثالثة بعد الكاميرا.

وعندما تضغط على هذه العلامة تظهر أمامك شاشة ولوحة مفاتيح خاصة للكتابة عليها، وبعد أن تنتهي من كتابة المعادلة بالشكل الذي تفضله قم بالضغط على علامة السهم الازرق بالأسفل.

وهذا ينقلك إلى نتيجة التحدي الرياضي وعرض خطوات حلها مع الرسم البياني لشرح هذه المعادلة.

ويمكنك مشاركة المعادلة مع أصدقائك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتستطيع أيضاً تسجيل الحل في مستند مايكروسوفت منفصل لإضافته إلى بحثك.