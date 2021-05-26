Galaxy Tab S7 FE 5G..أحدث جهاز لوحي من سامسونغ بلونين الأسود والفضي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 دقائق

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab S7 FE 5G، والذي يعد أحدث جهاز لوحي من سامسونغ في السوق الأوروبية.

وطرحت الشركة اللوحي الجديد بدون ضجة، حيث جرى إدراجه في المتجر الإلكتروني للشركة الكورية الجنوبية في ألمانيا بسعر 795 دولارا أمريكيا.

يعد الجهاز نسخة مصغرة من Galaxy Tab S7 Plus وGalaxy Tab S7، إلا أنه أغلى قليلًا من الإصدار الأساسي لجهاز Galaxy Tab S7 المتطور.

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS LCD مقاس 12.4 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، وتدعم الشاشة قلم S Pen.

داخليًا، يتم تشغيل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 750G مقترناً مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من سعة ذاكرة الوصول العشوائي حسب الإصدار.

سيكون الجهاز اللوحي متاحًا بسعات تخزين داخلية 64 جيجابايت و128 جيجابايت، لكن تلك السعة قابلة للتوسيع من خلال بطاقة MicroSD.

كل ما سبق مدعوم ببطارية تبلغ 10090 مللي أمبير في الساعة، مع توفر الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت استريو لسماعة AKG وتقنية Dolby Atmos.

في الخلف، يضم الجهاز مستشعر كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة، الكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ولأفضل جودة ممكنة في مكالمات الفيديو، يأتي الجهاز بثلاثة ميكروفونات.

يعمل Galaxy Tab S7 FE 5G بأندوريد 11 ضمن واجهة المستخدم One UI المخصصة للشركة. ومتوافق مع Samsung DeX، التي توفر بيئة تشبه أجهزة سطح المكتب.

رغم ”الإعلان“، فإن الجهاز لم يُتح للبيع بعد، وبالمثل لا يتوقع وصوله إلى السوق الدولية، وبحسب سامسونغ، سيتوفر بلونين: الأسود والفضي.