تكنولوجيا: سامسونج تستعرض تفاصيل مستشعر ISOCELL HM3 في مقطع فيديو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت العملاق الكوري تفاصيل ومميزات مستشعر ISOCELL HM3 من خلال مقطع فيديو نشر اليوم.

قدمت شركة سامسونج مستشعر ISOCELL HM3 في بداية هذا العام في هاتف Galaxy S21 Ultra، ولقد أوضح مقطع الفيديو الذي نشر اليوم تفاصيل مواصفات المستشعر الذي يأتي بدقة 108 ميجا بيكسل وحجم 1/1.33.

أيضاً يدعم مستشعر ISOCELL HM3 تقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.4µm، كما يدعم المستشعر إلتقاط صور بعمق 12بت بدقة 12 ميجا بيكسل، ويضم المستشعر تقنية Smart-ISO Pro الذي يدعم محتوى HDR بآداء أعلى عبر الجمع بين لقطات بمستوى ISO منخفض ومرتفع لموازنة الظلال التي تظهر للأجسام المتحركة.

كما يأتي المستشعر بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K، وتسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 240 إطار لكل ثانية وبدقة FHD.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج تستعرض مميزات مستشعر ISOCELL HM3 إستعداداً للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتف الشركة المميزة بمستشعر ISOCELL HM3.

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