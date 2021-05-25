سترتفع بنسبة 500%.. هل تصدق التوقعات بشأن هذه العملة الرقمية؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:23 مساءً - تمر العملات الرقمية باستحقاق مهم جداً، لإثبات كمية الثقة التي اكتسبتها لدى المستثمرين، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها حكومات بعض الدول في الحد من التعامل بهذه العملات أو الاستثمار فيها.

ولكن في ظل ذلك المد والجزر في الإقبال من جديد على العملات المشفرة، يقول لارك دافيس، أحد مشاهير عالم تداول العملات الرقمية، إن عملة إيثيريوم ستصل قيمتها السوقية لقيمة شركة آبل (NASDAQ:AAPL).

لذلك، لفتت هذه الحقيقة الانتباه وربما تقود ثاني أكبر عملة مشفرة في السوق إلى انفجار بأكثر من 6 أضعاف قيمتها الحالية.

يضيف دافيس “أود أن أقول إن قيمة إيثيريوم السوقية ستبلغ 2 تريليون دولار في المستقبل وهذه التوقعات ليست ضربًا من الجنون، لتماثل القيمة السوقية لشركة آبل البلغة ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار، أي ما يقرب من 2.1 تريليون دولار.”

لذلك، يمكننا أن نرى عملة مثل إيثيريوم ، وهي طبقة تسوية التحويلات الرقمية لتقنيات مثل: NFTs و DeFi وتسوية المدفوعات اليومية وأشياء من هذا القبيل. على الرغم من أنني مجنون، لأعتقد أن هذه العملة الرقمية لا يزال لديه مساحة كبيرة للارتفاع. ”

انفجار الاثيريوم

تمثل القيمة السوقية البالغة 2 تريليون دولار أمريكي لشركة إيثيريوم زيادة محتملة تقارب 550٪ من قيمتها الحالية البالغة 309 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ CoinMarketCap.

بالإضافة لذلك، يذكر لارك دافيس لـ 307000 مشترك في قناته على اليوتيوب أن إيثيريوم ETH/USD تظهر علامات على مستقبل جامح.

“ما زال باستطاعة عدد المستثمرين تحقيق نمو هائل، لذلك علينا وضع هذا بالاعتبار. كما أن العملة استطاعت الارتفاع بـ 8,500% خلال الـ 12 شهر الماضية. لذلك فهناك قاعدة مستثمرين. وتنمو إيثيريوم بسبب قدراتها الواسعة.”

كما يشعر دافيس بالتفاؤل بشأن بعض الاهتمام الذي تحظى به إيثيريوم من المستثمرين المؤسسيين واللاعبين الكبار في مجال الاستثمار، بما في ذلك كاثي وود من شركة Ark Invest.

هذا يعني أن Ark Invest كانت تبحث بحثًا عميقًا في قدرات إيثيريوم . لقد فهموا ما هي قدرات إيثيريوم . وهم يضعون أموالهم حرفيًا في إيثيريوم ويتعرضون مباشرة لفئة الأصول.

هذه صفقة كبيرة لأن الكثير من الناس يهتمون بما تشتريه، وما تستثمر شركتها فيه، لذلك ينضمون إلى إيثيريوم ، هذه صفقة ضخمة.”

يتسم سوق العملات الرقمية بتحركات جنونية، فبالفعل ارتفعت إيثيريوم بجنون خلال الفترة الماضية، وكانت الأبرز، والأكثر تهديدًا لهيمنة بتكوين على السوق.

وجميع العملات الرقمية التي تتمتع بتكنولوجيا مشابهة للإيثيريوم ، من أمثال إيلروند EGLD/USD، وبوليجون MATIC/USD، وغيرهما سجلت ارتفاعات مماثلة.

ولكن السوق الآن في حالة من الاضطراب العنيف بسبب الهجمة القوية التي بدأت فجأة من الصين، وامتدت للولايات المتحدة لتقنين العملات الرقمية، وفرض قيود عليها.

لذا يجب توخي الحذر قبل المخاطرة.