تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن أجهزة Lenovo Pad Pro وPlus وأيضاً Lenovo Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفر رسمياً اليوم عن أجهزة Lenovo Pad Pro، وLenovo Pad Plus وأيضاً جهاز Lenovo Pad 11.

جهاز Lenovo Pad Pro 2021

يتميز جهاز Lenovo Pad Pro للعام 2021 بشاشة OLED بحجم 11.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم الجهاز تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، أيضاً تدعم الشاشة سطوع 420 nits والذي يصل إلى 600 nit، مع ميزة التعتيم.

أيضاً يضم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 870، ويدعم قلم stylus إختياري بمستويات نقر 4096، ويتضمن جهاز Lenovo Pad Pro دبوس pogo في الجزء السفلي لدعم إقتران لوحة مفاتيح مميزة بلوحة تتبع أيضاً.

كما يأتي الجهاز اللوحي بسماكة 5.8مم، ووزن 485 جرام، ويضم بطارية بقدرة 8600 mAh والتي تستمر بعمر شحن حتى 15 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 8 ساعات من التصفح.

جهاز Lenovo Pad Pro يضم 4 من مكبرات JBL الصوتية بقدرة 1.5W لكل مكبر وبإجمالي 6W، كما يدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos.

الجهاز يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.1، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، أيضاً يتيمز الجهاز بمنفذ USB-C، ودعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1.

ويضم Lenovo Pad Pro كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر ToF للتعرف على الوجه، ومستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في 31 من مايو بسعر 390 دولار.

جهاز Lenovo Pad Plus 11

يتميز جهاز Lenovo Pad Plus 11 بشاشة LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وتقنية HDR، ويضم أيضاً 4 من مكبرات JBL الصوتية بقدرة 6W، كما يدعم تقنية Dolby Atmos، أيضاً يدعم الجهاز إضافة stylus إختيارياً.

وينطلق Lenovo Pad Plus برقاقة معالج Snapdragon 750G وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما يضم الجهاز اللوحي بطارية بقدرة 7700 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة Quick Charge 3.0، مع منفذ USB-C للشحن، وتدعم البطارية عمر شحن 12 ساعة من تشغيل الفيديو أو التصفح.

أيضاً يأتي جهاز Lenovo Pad Plus 11 بتقنية Wi-Fi 6 والبلوتوث 5.1، و GPS، كما يدعم معايير IP52، ويضم الجهاز كاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل ومستشعر ToF، كما يضم هذا الإصدار أيضاً دبوس pogo لدعم إتصال لوحة مفاتيح، ويتوفر في 31 من مايو بسعر 250 دولار.

جهاز Lenovo Pad 11

يتميز جهاز Lenovo Pad 11 بشاشة LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 4W وDolby Atmos.

أيضاً يتميز الجهاز بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF.

ويدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD، ويدعم قلم stylus إختياري.

كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 7700 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0، ومنفذ USB-C للشحن، ويدعم تقنية Wi-Fi 5، ومعايير IP52، ويتوفر Lenovo Pad 11 بسعر 170 دولار.

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