تكنولوجيا: جهاز Lenovo Yoga Pad 13 اللوحي ينطلق بمنفذ micro-HDMI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت لينوفو عن جهاز Lenovo Yoga Pad 13 اللوحي الذي ينطلق بمنفذ micro-HDMI لدعم الإتصال بشاشة خارجية، والذي يتوفر اليوم للحجز المسبق بسعر 515 دولار.

ينطلق Lenovo Yoga Pad 13 بتصميم يتضمن مسند مدمج يدعم ضبط الجهاز اللوحي في أكثر من وضع، كما يدعم تعليق الجهاز اللوحي.

ويتميز Yoga Pad 13 بشاشة LTPS LCD بحجم 13 إنش، ودقة عرض 2160 في 1350 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما يدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB، ويدعم أيضاً معايير HDR10، وتقنية Dolby Vision، كما يتميز بسطوع 400 nit.

كما تتضمن وحدة تثبيت الجهاز اثنان من المنافذ حيث يأتي منفذ USB C في الجزء الجانبي، بينما يأتي منفذ micro-HDMI في الجانب الأخر، ويدعم الأخير إتصال الجهاز اللوحي بأجهزة الحاسب أو جهاز Nintendo Switch للعمل كشاشة خارجية.

أيضاً يضم Yoga Pad 13 مكبرات صوتية قوية حيث يتضمن 4 من مكبرات JBL الصوتية بقدرة 9W، ويدعم الجهاز تقنية Dolby Atmos.

كما يدعم الجهاز اللوحي رقاقة Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في UFS 3.0.

ويتميز Yoga Pad 13 بواجهة ZUI 12.5، ونظام تشغيل Android 11، كما يتوفر قلم stylus بشكل إختياري للمستخدمين والذي يدعم 4096 مستوى من النقر.

يضم الجهاز بطارية بقدرة 10200 mAh تستمر بعمر شحن حتى 12 ساعة من تشغيل الفيديو، أو 8 ساعات ونصف من تشغيل الجهاز في وضع الشاشة.

أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بمنفذ USB-C 3.1، ويدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4، ويضم منفذ micro-HDMI، ويدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.2.

كما يضم Yoga Pad 13 كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع مستشعر 3D ToF لتقنية التعرف على الوجه، ويأتي المسند الخاص بالجهاز اللوحي بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويدعم التدوير بزاوية 180 درجة، ويصل وزن الجهاز إلى 830 جرام، كما يتوفر للطلب المسبق الآن على موقع لينوفو الرسمي بسعر 515 دولار.

المصدر

اعلان





