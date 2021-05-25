«الأرصاد» توجه تحذير من منخفض الهند الموسمي

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتمدد خلال الفترة، حيث تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو متأثرة بالمنخفض.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هى أسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

وتابع خبراء الأرصاد، أن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر.