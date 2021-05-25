تكنولوجيا: Meizu تحدد 31 من مايو للإعلان الرسمي عن Meizu Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Meizu إعلانات تشويقية اليوم تؤكد من خلالها على موعد الحدث القادم في 31 من مايو، والذي تكشف فيه الشركة عن ساعتها الذكية Meizu Watch.

شغلت ساعة Meizu الذكية العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تحدد الشركة رسمياً موعد لإنطلاق Meizu Watch التي تتميز برقاقة Snapdragon Wear 4100.

ولقد كشفت الإعلانات التشويقية عن تصميم ساعة Meizu Watch الذكية التي تنطلق قريباً بتصميم مربع، مع زوايا مستديرة، وسوارة معصم من السيلكيون.

كما أكدت Meizu في الإعلانات التشويقية على أن رقاقة Snapdragon Wear 4100 تدعم الساعة الذكية المرتقبة، كما تدعم الساعة الذكية شريحة eSIM لإجراء المكالمات مباشرة عبر الساعة.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق ساعة Meizu Watch ببرمجيات وواجهة Flyme المخصصة من الشركة لساعتها الذكية، لذا نترقب إنطلاق الحدث في نهاية الشهر الجاري لمزيد من التفاصيل.

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