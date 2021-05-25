تكنولوجيا: واتساب لن يحد من الوظائف للمستخدمين الذين لا يقبلون سياسة الخصوصية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أرسلت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (MeitY) خطابًا إلى منصة واتساب تطلب منها سحب سياسة الخصوصية وتحديث TOS، ذكرت المنصة أنها لن تحد من وظائف المستخدمين الذين لم يقبلوا التحديث بعد، وبدلاً من ذلك ستستمر في إظهار رسائل تذكير لقبولها. وقد أوضح واتساب أيضًا أن التحديث لم ولن يؤثر على خصوصية الرسائل الشخصية لمستخدميه.

ففي الخطاب، عبرت MeitY عن مخاوفها بشأن كيفية تطبيق واتساب لتحديثات سياسة الخصوصية الجديدة التي تبتعد عن الهند، وأعطت الوزارة واتساب سبعة أيام للرد مع استجابة مُرضية، وإلا ستنظر الوزارة في الإجراءات القانونية.

وعاد واتساب الآن إلى قراره بتقييد الوظائف للمستخدمين الذين لم يوافقوا على التحديثات، فقد كان واتساب يستعد لعدم السماح للمستخدمين بإجراء مكالمات وفي النهاية منع المستخدمين من تلقي الرسائل تمامًا. ومع ذلك، صرحت الشركة الآن أنها ستعرض فقط تذكيرات للمستخدمين لقبول سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة بهم.

وقد أعاد واتساب أيضًا التأكيد للحكومة على أن الرسائل الشخصية للمستخدم ستظل خاصة به، وسيؤثر التحديث الجديد فقط على تلك المحادثات التي يتواصل فيها المستخدم مع شركة او عمل على التطبيق.

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