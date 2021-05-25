تكنولوجيا: كوالكوم تطلق الجيل الثاني من رقاقة Snapdragon 7c لأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق تصنيع الرقاقات كوالكوم الجيل الثاني من رقاقة معالج Snapdragon 7c التي تستهدف دعم أجهزة الحاسب المحمول منخفضة التكلفة.

أعلنت كوالكوم عن ترقية جديدة لشريحة Snapdragon 7c التي تنطلق لدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب منخفضة التكلفة وأيضاً أجهزة Chromebooks أو الأجهزة المميزة بمستوى تسعير أقل من 400 دولار.

وتقدم كوالكوم في الجيل الثاني من شريحة Snapdragon 7c ترقية في اثنان من أنوية Kryo 468 التي تدعم سرعة 2.55GHz، كما تدعم ذاكرة LPDDR4X ثنائية القنوات، وHexagon 692 DSP، وSpectra 255 ISP، كما تتضمن شريحة مودم Snapdragon X15.

ويرتكز الجيل الجديد من رقاقة Snapdragon 7c على دقة تصنيع 8 نانومتر، بتصميم لا يتضمن مراوح، كما تتضمن الرقاقة أنوية Kryo 468، وتدعم الرقاقة تقنية الشركة Aqstic audio.

أيضاً تدعم Spectra 255 ISP بدقة 32 ميجا بيكسل، وتشغيل محتوى الفيديو 4K HDR، كما تدعم الرقاقة الإتصال بشبكات Wi-Fi، والبلوتوث 5.0، مع دعم الإتصال بشبكات 4G LTE.

ويأتي هذا الإصدار بآداء أفضل بنسبة 10%، مع تحسينات في إدارة إستهلاك البطارية لتصل إلى عمر شحن 19 ساعة.

يذكر أن كوالكوم أعلنت أن لينوفو ستكون أولى الشركات المستخدمة للجيل الثاني من رقاقة Snapdragon 7c في إصدارات قادمة من الشركة.

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