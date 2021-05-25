تكنولوجيا: براءة اختراع من شاومي لهاتف قابل للطي بشاشة كاملة بنسبة مئة بالمئة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة شاومي بنشر براءة اختراع جديدة لهاتف قابل للطي مزود بشاشة مرنة والتي تستحوذ على مئة بالمئة من هيكل الجهاز تقريبًا.

وكان رقم المنشور لبراءة الاختراع الجديدة هو CN112839115A، وذكرت ITHome أن براءة الاختراع تتضمن أيضًا ملخصًا يقدم لنا وصفًا موجزًا ​​للتقنية.

وتتضمن تقنية الشاشة هذه أيضًا شاشتين بجانب بعض مع آلية المفصلة، في المنطقة الفرعية لمنطقة الشاشة الثانية، يضم الجهاز وحدة كاميرا. يتحرك نظام الكاميرا إلى جانب آلية المفصلة، ومن خلال هذه الحركة يمكن استخدام الشاشة الثانية للجهاز كشاشة أمامية عادية ويمكن حتى الكشف عن الكاميرات الخاصة بالتصوير الخلفي أيضًا.

وعلاوة على ذلك، يتيح هذا أيضًا للهاتف الذكي القابل للطي أن يكون له نفس نظام الكاميرا في الجانب الأمامي.

لا توجد معلومات كافية حول هذا الجهاز في الوقت الحالي، وليس من الواضح أيضا إذا كانت شركة شاومي تعمل بالفعل على هذا الهاتف أم أنها تغطي جميع القواعد فقط.

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