نصائح مهمة لتأمين حاسوب ويندوز 10

في قسم (اختيار مكان الحصول على التطبيقات) Choose where to get apps قم بإظهار القائمة المنسدلة.

في القائمة المنسدلة، قم بالضغط على خيار (من أي مكان، ولكن حذرني قبل تثبيت تطبيق ليس من متجر مايكروسوفت) Anywhere, but warn me before installing an app that’s not from Microsoft Store.