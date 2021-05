إنستاجرام تريد تحسين اكتشاف الموسيقى ضمن منصتها

دبي - يزن راشد - يبدو أن منصة إنستاجرام New! Instagram has added an ‘Audio’ tab for search results



h/t @WFBrother pic.twitter.com/xK4UlYZIxy — Matt Navarra (@MattNavarra) May 24, 2021 إضافة أخرى تركز على تيك توك، مع ظهور علامة تبويب “الصوت” الجديدة لبعض المستخدمين في خيارات الاستكشاف الخاصة بهم، التي تمكنك من البحث عن مسارات محددة في التطبيق.

ويتيح لك الخيار الجديد البحث عن الأغاني حسب الكلمات الرئيسية، ويوفر قائمة بالمقاطع الصوتية المسجلة في نظام إنستاجرام.

ويؤدي النقر فوق إحدى النتائج إلى نقلك إلى صفحة منفصلة لتلك الأغنية، التي تتضمن خيارات لحفظ الصوت أو استخدامه في منشورك الخاص، بينما تعرض لك أيضًا جميع مقاطع Reels التي استخدمت الأغنية نفسها.

وتعتبر هذه الميزة مشابهة لما هو موجود ضمن تيك توك، حيث يمكنك البحث عن اسم الأغنية في تيك توك لكي تعثر على نتائج مماثلة في علامة التبويب الأصوات.

ويؤدي النقر على اسم أغنية داخل مقطع تيك توك إلى عرض جميع المقاطع التي استخدمت الأغنية نفسها، مما يفسح المجال لزيادة التفاعل والمشاركة في التطبيق، حيث يتطلع المستخدمون إلى الاستفادة من أحدث المسارات الشائعة.

ويمكنك أيضًا أن تفعل الشيء نفسه داخل Reels نفسها، وذلك عبر النقر على شريط الموسيقى في الجزء السفلي من أي مقطع من مقاطع Reels ليظهر لك قائمة توضح جميع مقاطع Reels التي استخدمت المسار نفسه كما تفعل علامة تبويب الصوت الجديدة هذه.

وتبعًا لذلك، فإن علامة تبويب الصوت الجديدة ليس شيئًا جديدًا من الناحية الوظيفية، ولكنها توفر طريقة أخرى لزيادة مشاركة الموسيقى إلى أقصى حد داخل التطبيق، وربما تسلط الضوء على بعض أحدث اتجاهات Reels لجمهور أوسع.

ولا تزال إنستاجرام تحاول معرفة كيفية جعل Reels عنصرًا أكبر، في محاولة لدرء المنافسة المتزايدة من تيك توك، وقد يكون خيار الاكتشاف الجديد هذا طريقة أخرى لعرض أفضل الاتجاهات بناءً على المسارات الشائعة.

ويقال: إن إنستاجرام تعمل أيضًا على برنامج حوافز جديد من شأنه أن يكافئ المستخدمين على إنشاء مقاطع Reels، بينما تختبر أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة Reels عبر فيسبوك، مما يوسع نطاق وصول الفيديوهات عبر الشبكة الاجتماعية.

وأظهرت بيانات جديدة من App Annie في الأسبوع الماضي أن مستخدمي تيك توك يقضون في المتوسط وقتًا مماثلًا للوقت الذي يقضيه مستخدمو فيسبوك، بينما يقضي مستخدمو تيك توك وقتًا أطول في التطبيق من مستخدمي إنستاجرام.

