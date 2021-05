كلوب هاوس تكسب مليون مستخدم أندرويد

دبي - يزن راشد - تواجه منصة الصوت الاجتماعي كلوب هاوس، التي اكتسبت زخمًا سريعًا في وقت سابق من هذا العام وأنتجت تنسيقًا جديدًا للمشاركة الاجتماعية، الآن تحديات كبيرة مع ظهور أدوات وخيارات اجتماعية صوتية بديلة.

وتكافح المنصة من أجل التوسع بسرعة كافية لمواكبة وتلبية الطلب، مما قد يجبرها على التخلي عن نظام الدعوة المستخدم حاليًا لتسجيل المستخدمين الجديد، والذي كان جزءًا أساسيًا من جاذبيته المبكرة.

وكانت المشكلة الأكثر أهمية بالنسبة لمنصة كلاب هاوس هي عدم وجود إصدار لنظام أندرويد، مما وضع قيودًا كبيرة على قدرتها على النمو حتى قبل أن تفكر في استخدام نهج الدعوة فقط.

وقامت المنصة بتصحيح هذا الأمر في 9 مايو مع إطلاق تطبيق أندرويد، و ✨ Town Hall Highlights 5/23 ✨



🎉 2 weeks into rollout, more than 1 million Android users have joined! We should reach 99% feature parity in the next two weeks.



🤝 Over 380k people have come through the “Meet Palestinians and Israelis” room, currently on its 7th straight day — Clubhouse (@Clubhouse) May 23, 2021 كلوب هاوس هذا الأسبوع أن أكثر من مليون مستخدم جديد لنظام أندرويد قد سجلوا الآن في المنصة.

ويمثل هذا رقمًا كبيرًا عند معرفة أن كلوب هاوس أبلغت عن وجود مليوني مستخدم في شهر يناير.

ولم يتم تأكيد عدد المستخدمين النشطين في كلوب هاوس الآن، ولكن تم تنزيل التطبيق نفسه أكثر من 15 مليون مرة.

ولا يمكن لأي شخص قام بتنزيل التطبيق الوصول إليه، وذلك لأنه ما زال يستخدم نهج الدعوة فقط، وتبعًا لذلك، فإن التحدي الكبير التالي الذي يواجهه المنصة هو الانفتاح على جميع المستخدمين، حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كامل من فرص نموها.

وتدرك كلوب هاوس التحديات التي تواجهها في هذا الصدد، وقد تفاقمت تلك التحديات من خلال توسيع تويتر سريعًا لخيار الغرف الصوتية Spaces، بينما تختبر فيسبوك الآن أدواتها الاجتماعية الصوتية.

ومع اعتياد المزيد من الأشخاص على استخدام الغرف الصوتية من تويتر، والانضمام إلى المناقشات الاجتماعية الصوتية عبر فيسبوك في المجموعات التي هم جزء منها، فإن العناصر المميزة لتطبيق كلوب هاوس قد تضعف ويتلاشى الزخم لتنزيله.

وتحتاج المنصة إلى العمل بسرعة على جبهات مختلفة إذا كانت تريد المحافظة على جاذبيتها، بما في ذلك المدفوعات لتمكين جميع صناع المحتوى من تحقيق الدخل من جهودهم.

وقالت المنصة: إن كلاً من NBA و Epic Games تبثان محتوى حصري عبر التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تحتاج إلى العمل مع المشاهير والمستخدمين البارزين لتسهيل التواصل مع المعجبين، والحفاظ على عنصر التفرد الذي جعلها ما هي عليه حتى الآن.

