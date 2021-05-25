السيارات الذاتية القيادة تسير عبر الطرق العامة في ألمانيا

دبي - يزن راشد - تبنت ألمانيا تشريعات تسمح للسيارات الذاتية القيادة بالسير عبر الطرق العامة بحلول عام 2022، مما يمهد الطريق أمام الشركات لإدخال سيارات الأجرة الروبوتية وخدمات التوصيل في البلاد على نطاق واسع.

وفي حين أن الاختبار الذاتي مسموح به حاليًا في ألمانيا، فإن هذا من شأنه أن يسمح بتشغيل السيارات الذاتية القيادة دون وجود عامل سلامة بشرية خلف عجلة القيادة.

وينظر مشروع القانون، الذي أقره البوندستاغ، مجلس النواب الألماني الأسبوع الماضي، على وجه التحديد في السيارات الذاتية القيادة من المستوى الرابع.

ويعني المستوى الرابع من القيادة الذاتية، الذي تحدده جمعية مهندسي السيارات SAE، أن الحاسب يتعامل مع القيادة في ظروف أو بيئات معينة، وتقتصر هذه المركبات في ألمانيا على المناطق الجغرافية المحددة.

ويقول التشريع: يجب أن تكون السيارات الذاتية القيادة قادرة في المستقبل على القيادة في جميع أنحاء البلاد دون وجود سائق فعلي في مناطق تشغيل محددة لحركة المرور عبر الطرق العامة في التشغيل المنتظم.

ويضيف: يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لإدخال الأنظمة المقابلة في التشغيل المنتظم بحيث يمكن استغلال إمكانات هذه التقنيات ويمكن للمجتمع المشاركة فيها.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من خلال البوندسرات، ويتضمن مشروع القانون تطبيقات أولية محتملة للسيارات الذاتية القيادة عبر الطرق الألمانية، مثل النقل العام للركاب، ورحلات العمل والتوريد، والخدمات اللوجستية، ومركبات الشركة التي تتعامل مع حركة مرور الموظفين، والرحلات بين المراكز الطبية ودور التقاعد.

وتحتاج الشركات التي تتطلع إلى تشغيل المركبات التجارية دون سائق في ألمانيا إلى الالتزام بعدد من القواعد الأخرى، مثل تحمل تأمين المسؤولية وإمكانية الوصول إلى إيقاف العمليات المستقلة عن بُعد.

ويوجد لدى العديد من الولايات الأمريكية لوائح بشأن الاختبار والنشر التجاري المحتمل.

وأصبحت شركة سيارات الأجرة الروبوتية الصينية الناشئة Pony.ai ثامن شركة تُمنح تصريحًا لاختبار السيارات الذاتية القيادة في كاليفورنيا، بينما تعتبر شركة Nuro الوحيدة التي لديها تصريح نشر للعمل تجاريًا عبر الطرق العامة في الولاية.

وتختبر شركات، مثل AutoX المدعومة من علي بابا، أيضًا أساطيل القيادة دون سائق عبر الطرق العامة في الصين، ويعتبر التشريع الألماني خطوة أبعد من الاختبار في اتجاه الاندماج في حركة المرور العادية.

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