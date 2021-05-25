روسيا تمنح جوجل 24 ساعة لحذف المحتوى المحظور

دبي - يزن راشد - منحت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية شركة جوجل 24 ساعة لحذف ما وصفته بالمحتوى المحظور أو تغريمها، وقالت: إن موسكو قد تبطئ حركة مرور الشركة في البلاد.

وفرضت روسيا هذا الحل العقابي على شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويتر لعدم حذفها المحتوى المحظور، وذلك كجزء من محاولة موسكو لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا الغربية وتعزيز ما تسميه سيادتها عبر الإنترنت.

وقالت هيئة الرقابة، روسكومنادزور: إنها أرسلت أكثر من 26 ألف طلب إلى جوجل لإزالة المعلومات غير القانونية، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات عن المخدرات أو العنف إلى جانب مواد المنظمات المتطرفة.

وأوضحت روسكومنادزور أنه يتم تغريم جوجل ما بين 800 ألف روبل و 4 ملايين روبل (10800 إلى 54 ألف دولار) إذا لم تقيد الوصول إلى المعلومات المحظورة.

وأضافت أن تكرار المخالفة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 10 في المئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.

كما اتهمت روسكومنادزور جوجل بفرض رقابة تحد من وصول وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك RT و Sputnik، عبر يوتيوب.

وقالت روسكومنادزور: هذه الرقابة على وسائل الإعلام الروسية والدعم المستهدف لأنشطة الاحتجاج غير القانونية تتحدث في الواقع عن التلون السياسي لأنشطة جوجل في روسيا.

وقدمت الذراع الروسية لشركة جوجل في الأسبوع الماضي استئنافًا ضد أمر محكمة في موسكو يلزمها بإلغاء حظر حساب يوتيوب لقناة إخبارية يملكها رجل أعمال روسي يخضع لعقوبات مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أظهرت وثائق محكمة موسكو أن جوجل تقاضي روسكومنادزور بشأن مطالبها بإزالة المحتوى المحظور.

وقالت روسكومنادزور: إن الدعوى القضائية تتعلق بـ 12 رابطًا عبر يوتيوب لمحتوى غير قانوني يتضمن تشجيع القاصرين على الانضمام إلى الاحتجاجات غير مصرح بها في شهر يناير، عندما نزل الناس في جميع أنحاء روسيا إلى الشوارع لدعم الناقد المسجون أليكسي نافالني.

واستخدم نافالني وحلفاؤه موقع يوتيوب على نطاق واسع لنشر معلومات عن الكسب غير المشروع ضد كبار المسؤولين الروس ولتنظيم أنشطتهم المعارضة.

ويبلغ عدد المشتركين في قناة اليوتيوب الخاصة بالناقد القوي للرئيس فلاديمير بوتين 6.5 ملايين مشترك.

ورفعت جوجل دعواها القضائية في 23 أبريل، كما أظهرت وثائق من محكمة التحكيم في موسكو، ولكن لم يتم قبولها إلا في 11 مايو بعد تسوية بعض القضايا الإدارية، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 14 يوليو.

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