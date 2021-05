جوجل تطلق رسميًا نظام التشغيل Fuchsia OS

دبي - يزن راشد - بدأ نظام التشغيل Fuchsia OS الذي طال انتظاره من شركة جوجل بالظهور عبر أول جهاز للمستهلك، وهو الجيل الأول من Nest Hub.

ويبدأ طرح التحديث اعتبارًا من اليوم لمالكي الجيل الأول من Nest Hub، الذي تم إصداره للمرة الأولى في عام 2018.

ولن يغير هذا التحديث أيًا من وظائف Nest Hub، ولكن تعمل الشاشة الذكية بنظام التشغيل Fuchsia OS بدلاً من نظام التشغيل Cast OS الذي يعتمد على لينكس، والذي كانت تستخدمه من قبل.

وظهر عمل جوجل على نظام التشغيل Fuchsia OS للمرة الأولى في عام 2016، وكان نظام التشغيل المفتوح المصدر ملحوظًا لأنه لا يعتمد على نواة لينكس، وبدلاً من ذلك يستخدم نواة صغيرة تسمى Zircon.

وقال بيتر هوسك Petr Hosek، المسؤول التقني في جوجل، في You don't ship a new operating system every day, but today is that day. — Petr Hosek (@petrh) May 25, 2021 حول مشروع Fuchsia OS: أنت لا تقدم نظامًا تشغيليًا جديدًا كل يوم، ولكن اليوم نعلن عن Fuchsia OS.

وبينما يبدأ اليوم طرح النظام التشغيلي لأجهزة Nest Hub (التي تم إصدارها في الأصل باسم Google Home Hub قبل إعادة تسميتها)، فإن عملية الإصدار بأكملها تستغرق عدة أشهر.

ويصل النظام التشغيلي إلى المستخدمين في برنامج المعاينة أولاً، قبل إطلاقه ببطء على نطاق أوسع.

وكانت التقارير قد أشارت إلى اختبار جوجل للنظام التشغيلي عبر Nest Hub، وظهر في وقت سابق من هذا الشهر المزيد من الأدلة على الإصدار بفضل قائمة Bluetooth SIG التي أظهرت أن Nest Hub يشغل Fuchsia 1.0.

وبالرغم من أن أجهزة Nest Hub تستبدل نظام التشغيل Cast OS الحالي بنظام Fuchsia OS، إلا أن التجربة من المحتمل أن تكون متطابقة تقريبًا، ومن غير المرجح أن يلاحظ معظم المستخدمين التبديل.

ويبدو أن جوجل تتحرك بحذر مع هذا الطرح، وقد تستغرق أشهرًا، وذلك لأن تبديل أنظمة التشغيل ليس تحديثًا بسيطًا.

ويمثل إصدار اليوم أكبر خطوة عامة لشركة جوجل نحو كون Fuchsia OS نظام تشغيل يمكن للشخص العادي استخدامه.

وتصف عملاقة البحث Fuchsia OS بأنه نظام تشغيل على مستوى الإنتاج الآمن والقابل للتحديث والشامل والواقعي.

وقد يعمل نظام التشغيل على تشغيل أجهزة الحاسب المحمولة والهواتف الذكية (اختبرته الشركة عبر Pixelbook في عام 2018، واقترحت حديثًا حلاً لكيفية تشغيل تطبيقات أندرويد ولينكس)، ولكن لا يُقصد أن يكون Fuchsia OS بديل واحد لأحد نظامي التشغيل أندرويد أو Chrome OS.

وقال هيروشي لوكهايمر Hiroshi Lockheimer، رئيس أندرويد و Chrome OS في عام 2019: يدور Fuchsia OS حول دفع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فيما يتعلق بأنظمة التشغيل، ويمكن دمج الأشياء التي نتعلمها من Fuchsia OS في منتجات أخرى.

