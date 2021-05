ايلون ماسك يريد معالجة مشكلة استدامة بيتكوين

دبي - يزن راشد - اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ايلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy، مايكل سايلور Michael Saylor، يوم أمس الاثنين مع معدني بيتكوين الرائدين في أمريكا الشمالية.

وحافظت بيتكوين على مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد أن أدت جهود ايلون ماسك لتعزيز اعتمادها، مما أدى إلى استمرار نوبة من التقلبات الملحوظة في أعقاب هزيمة العملات الرقمية الأسبوع الماضي.

و Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK — Michael Saylor (@michael_saylor) May 24, 2021 -bitcoin-miners-council-sustainability مايكل سايلور أن المجموعة وافقت على تشكيل مجلس تعدين بيتكوين، وذلك من أجل تعزيز شفافية استخدام الطاقة وتسريع مبادرات الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

كما غرد ايلون ماسك في وقت سابق من يوم أمس الاثنين قائلًا: إن المجموعة ملتزمة بنشر الاستخدام المتجدد الحالي والمخطط له ومطالبة المعدنين بالقيام بذلك.

ووفقًا لسايلور، ضمت المجموعة ممثلين من Argo Blockchain و Blockcap و Core Scientific و Galaxy Digital و Hive Blockchain Technologies و Hut 8 Mining و Marathon Digital Holdings و Riot Blockchain.

وذكرت العديد من الشركات الأخرى عبر منصة تويتر دعمها للخطة، وأكدت Hut 8 Mining أنها كانت جزءًا من المناقشات التي أشار إليها سايلور، وغردت عبر تويتر قائلة: نريد ثقيف السوق بأن التعدين المستدام ممكن ويمثل أولوية.

وقام بيتر وول Peter Wall، الرئيس التنفيذي لشركة Argo Blockchain، بالتغريد قائلًا: بصفتي عضوًا مؤسسًا في مجلس تعدين بيتكوين، فإن Argo Blockchain تضغط بقوة من أجل تعدين مستدام ومزيد من الشفافية.

وغريد ميريك أوكاموتو Merrick Okamoto، الرئيس التنفيذي لشركة Marathon Digital Holdings بالتغريد قائلًا: إن الشركة تؤدي دورها للمساهمة في التعدين المستدام والشفافية.

وبينما بدأت شركة تيسلا بقبول بيتكوين كوسيلة دفع مقابل السيارات في شهر مارس، عكس ايلون ماسك هذا الموقف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعرب عن قلقه بشأن البيئة.

وكتب ايلون ماسك عبر منصة تويتر: العملة المشفرة هي فكرة جيدة عبر العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون بتكلفة كبيرة على البيئة.

وتحدث ايلون ماسك منذ ذلك الحين عدة مرات عن مشكلة استدامة العملة المشفرة.

ويستخدم تعدين بيتكوين كمية كبيرة من الكهرباء، ووفقًا لأحد التقديرات، فإنه يستخدم المقدار السنوي الذي تستخدمه هولندا نفسه.

ويتعارض هذا مع مهمة تيسلا المعلنة لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة.

ولم تكن التفاصيل الخاصة بكيفية تخطيط المعدنين لمعالجة القضايا البيئية لعملة بيتكوين – سواء من خلال إجراء تغييرات على البلوك تشين أو استخدام إجراءات تعويض الكربون كما تفعل الشركات الكبيرة – متاحة.

وتسبب ايلون ماسك في اضطراب سعر بيتكوين هذا الشهر من خلال انتقاد مسألة الطاقة وتعليق مدفوعات بيتكوين لشركة تيسلا، كما ضغط الخطاب التنظيمي المتزايد بشأن العملات المشفرة من الصين على القطاع.

