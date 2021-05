نتفليكس قد تدخل مجال صناعة الألعاب قريبًا

دبي - يزن راشد - قد تتطلع شركة نتفليكس إلى التفرع إلى المزيد من المحتوى التفاعلي والألعاب مع حزمة جديدة لمشتركيها، وذلك وفقًا لعدة تقارير خلال الأيام القليلة الماضية.

وتريد نتفليكس تعيين مسؤول تنفيذي للإشراف على جهود الألعاب الجديدة.

وتدرس مجموعة من الألعاب المشابهة لخدمة الألعاب Apple Arcade، بدلاً من الاعتماد على العروض التفاعلية القائمة على الاختيار فقط، مثل: Black Mirror’s Bandersnatch أو Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend.

وتتحدث الشركة مع المخضرمين في صناعة الألعاب لتأمين المواهب اللازمة للتوسع في سوق الألعاب، الذي تقدر قيمته بنحو 300 مليار دولار على مستوى العالم.

وبينما لم تؤكد نتفليكس علنًا التوسع المحتمل لجهودها في الألعاب، فإنها تركت الباب مفتوحًا لفكرة أنها تخطط لفعل المزيد فيما يتعلق بالألعاب.

وقالت الشركة في بيان: يقدر أعضاؤنا تنوع وجودة المحتوى الخاص بنا، ولهذا السبب عملنا باستمرار على توسيع نطاق عروضنا من المسلسلات إلى الأفلام الوثائقية والأفلام والمسلسلات الأصلية باللغة المحلية وبرامج تلفزيون الواقع.

وأضافت: يستمتع الأعضاء أيضًا بالمشاركة بشكل مباشر مع القصص التي يحبونها من خلال العروض التفاعلية، مثل: Bandersnatch و You v. Wild، أو الألعاب القائمة على Stranger Things و La Casa de Papel و To All the Boys، ولذلك نحن متحمسون للقيام بالمزيد من خلال الترفيه التفاعلي.

ويتمتع أسلوب تحديد المسار للفيديو بجاذبية محدودة، وقد كان ممكنًا بأشكال مختلفة من الكتب إلى المحتوى التفاعلي عبر الأقراص المضغوطة لعقود من الزمن، لذا فإن أسلوب الترفيه التفاعلي يبدو وكأنه الخطوة التالية.

وتشتهر نتفليكس بأخذ محتوى ألعاب الفيديو بطريقة أخرى، حيث كانت عروض، مثل The Witcher، عبارة عن ألعاب تستند إلى الكتب، وقد أنتجت الشركة أيضًا DOTA: Dragon’s Blood استنادًا إلى اللعبة الاستراتيجية الشهيرة.

وتحتاج نتفليكس إلى القيام بشيء ما لزيادة أعداد الاشتراك، ومع بلوغها 200 مليون اشتراك، فإنها تعتبر منصة البث الكبرى، ولكن +Disney لديها الطموح واهتمام العملاء باللحاق بالركب في غضون بضع سنوات.

وفي حين أن إنتاج الأفلام والمسلسلات مكلف للغاية، ولكن تطوير ألعاب الفيديو يمكن أن يكلف بشكل روتيني أكثر من 100 مليون دولار.

ويقال: وصلت تكلفة لعبة Cyberpunk 2077 إلى 316 مليون دولار، ومن المحتمل أن تصل تكلفة Red Dead Redemption 2 إلى 500 مليون دولار، ويمكن أن تكون هذه الألعاب مربحة، ولكنها لا تخلو من المخاطر.

وقد تتجه نتفليكس إلى مسار Apple Arcade، مع تجنب العناوين الكبيرة والتطلع إلى تطوير ألعاب محمولة أكثر بساطة، ولكنها مع ذلك تسبب الإدمان.

ولكن مطالبة الأشخاص بدفع المزيد مقابل نتفليكس يعد طلبًا كبيرًا، وذلك بالنظر إلى التكلفة الشهرية المرتفعة لبرنامج البث مقارنة بالعروض الأخرى المماثلة.

وقد يكون من السابق لأوانه الإعلان عن أي شيء، ولكن نتفليكس تستعد لتنظم حدث Geeked Week الشهر المقبل لعرض المحتوى الجديد، وقد تستغله للحديث عن خططها للألعاب.

