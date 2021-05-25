تكنولوجيا: صور توضح التصميم المتوقع لهاتف ابل iPhone SE 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف موقع 9to5Mac عن نموذج للتصميم المتوقع لهاتف ابل القادم iPhone SE 2023 الذي يظهر بتصميم بدون نتوء للكاميرة.

كانت شركة ابل قد قدمت هاتف iPhone SE خلال 2020 بحجم شاشة 4.7 إنش، في شاشة LCD مميزة بإطار كبير الحجم في الجزء السفلي والعلوي للشاشة، كما تستعد ابل لإطلاق إصدارها القادم من هواتف iPhone SE خلال العام المقبل والذي يأتي بنفس التصميم تقريباً مع تحسينات في التكوينات الداخلية وميزة الإتصال بشبكات 5G.

وتوضح أحدث الصور التي نشرت عبر موقع 9to5Mac نموذج لهاتف iPhone SE للعام 2023، حيث تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.1 إنش، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، على أن يتوسط الثقب شاشة الهاتف، لذا لن يدعم هذا الإصدار كاميرة Face ID.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الزر الرئيسي للهاتف تقنية إستشعار البصمة Touch ID، أي بنفس التجربة المقدمة من ابل في جهاز 2020 iPad Air.

كما تشير التوقعات إلى أن ابل تغير موقع المكبرات الصوتية إلى الحافة العلوي من الهاتف، على أن يأتي هاتف iPhone SE 2023 بتصميم يحاكي سلسلة iPhone 12 في الحواف المربعة.

يذكر أن المحلل Ming-Chi Kuo أشار في تقرير سابق إلى أن ابل تتبنى تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية للمرة الأولى في سلسلة iPhone 14، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط ابل القادمة لإصدارات الشركة من هواتف الأيفون.

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