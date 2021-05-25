تكنولوجيا: شركة Honor تؤكد عودة خدمات جوجل إلى هواتفها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر نوفمبر الماضي، أعلنت شركة هواوي أنها قامت ببيع علامتها التجارية الفرعية Honor إلى مجموعة من الشركات والتي قيمت الشركة بمبلغ 15.2 مليار دولار أمريكي.

ومع إعلان هواوي عن الانخفاض في الشحنات، كان هناك من يتساءل عن سبب قيام الشركة المصنعة المحاصرة بمحو المزيد من الشحنات عن طريق التخلص من Honor. وكان السبب وراء تخلي هواوي عن Honor أمر منطقي للغاية.

طالما كانت Honor مملوكة لشركة هواوي، فقد كانت تخضع لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الأخيرة. ومع حظر استخدام الأجهزة والبرامج الأمريكية بدون ترخيص، لم تتمكن شركة Honor من استخدام إصدار Google Mobile Services من أندرويد ولا يمكن شحنها شرائح متطورة تنتجها المصانع التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية. وكانت الطريقة الوحيدة لتفادي Honor للهروب من هذه القيود هي أن تنشق عن هواوي، وهذا ما حدث.

والآن بعد أن أصبحت Honor شركة مستقلة، فإن هواتفها الجديدة، بدءًا من مجموعة Honor 50، ستضم تطبيقات وخدمات جوجل للهاتف المحمول. فقد أعلنت الشركة عن ذلك على موقع تويتر (عبر XDA) وأجابت على سؤال حول Google Mobile Services (GMS) بتأكيد استخدام الخدمات.

ستكون مجموعة Honor 50 القادمة هي أول مجموعة من الشركة المصنعة تشمل GMS منذ أن تم وضع هواوي لأول مرة في قائمة الكيانات من قبل الولايات المتحدة في مايو 2019.

ذكرت Honor أيضًا أن الوحدات القادمة ستظل تستخدم Magic UI على الرغم من أنه ستكون هناك بعض الميزات الجديدة المضافة إلى واجهة المستخدم.

وإلى جانب جوجل، ستعيد Honor أيضًا شراكات مع شركات أمريكية مثل كوالكوم وإنتل. فعلى سبيل المثال، سيتم تشغيل مجموعة Honor 50 بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 778G الجديدة.

ستكون هناك ثلاثة إصدارات مختلفة في Honor 50 كل منها مزود بشاشة AMOLED ومعدل تحديث 120 هرتز.

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