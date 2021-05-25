تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل جديدة حول هواتف جوجل المرتقبة Pixel 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول إصدارات جوجل المرتقبة Pixel 6 وPixel 6 Pro، التي تنطلق بشريحة مخصصة ومعدل تحديث 120Hz، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

كشف تقرير نشر مؤخراً عن خطط جوجل لدعم هواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro بشريحة Whiechapel مخصصة التي صممت بالتعاون مع سامسونج والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتأتي بآداء يحاكي رقاقة Snapdragon 870.

ترتكز الشريحة المقدمة في هواتف Pixel 6 بشكل رئيسي على تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، لدعم تحسين آداء وحدة المعالجة في الهاتف.

أيضاً من المقرر أن تتضمن شريحة Whitechapel على كرت شاشة Mali، والذي يدعم الهاتف بآداء بكفاءة أعلى في العمل المكثف.

ولقد أوضح تقرير نشر من Weinbach مؤخراً أن جوجل تقدم هاتف Pixel 6 بجودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، بينما يأتي هاتف Pixel 6 Pro بجودة عرض QHD بلس ومعدل تحديث 120Hz.

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