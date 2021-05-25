تكنولوجيا: مجموعة Redmi Note 10 ستتميز بشاشة 120 هرتز بثقب من الأعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقدم شركة Redmi التابعة لشاومي مجموعة الهواتف الذكية الجديدة Redmi Note 10 في 26 مايو. لم تكشف الشركة عن عدد الهواتف التي ستكشف عنها يوم الأربعاء، ولكنها أعطتنا معلومات حول أجهزة Note 10 الجديدة.

قبل عدة أيام، كشفت Redmi عن تصميم أحد الهواتف الذكية من مجموعة Note 10 مع التأكيد أيضًا على بعض مواصفاته. والآن، أعلنت الشركة أن مجموعة Note 10 ستحتوي على شاشة LCD بمعدل تحديث 120 هرتز، والتي سيكون بها ثقب مخصص للكاميرا الأمامية بمنتصف الجهة العلوية.

لم يتم التأكيد عن دقة وسطوع الشاشة بشكل رسمي، ولكن تقول الشركة إنها يمكن أن تصبح خافتة حتى 1 nits لتقديم تجربة مريحة للعين مع ظروف الإضاءة المنخفضة.

ستحتوي الشاشة أيضًا على معدل تحديث تكيفي بـ 6 سرعات، والذي سيتم ضبطه تلقائيًا حسب التطبيق والمحتوى. سيظل معدل الإطارات بين 24-60 إطارًا في الثانية عند مشاهدة مقاطع الفيديو للحفاظ على الطاقة، والتبديل إلى 50-120 إطارًا في الثانية عند التصفح وتشغيل الألعاب للحصول على تجربة سلسة.

هناك ميزات أخرى أكدتها الشركة مثل تبريد VC و NFC 3.0 و Bluetooth 5.2 والمحرك الخطي X-axis.

لم تذكر Redmi بشكل صريح اسم الهاتف الذكي الذي سيأتي بهذه المواصفات، ولكن من المفترض ان نعلم كل شيء بعد يومين.

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