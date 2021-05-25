تكنولوجيا: ظهور هاتف Samsung Galaxy M22 بمعالج Helio G80 وبطارية 6000 مللي أمبير وكاميرا خلفية 48 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تفاصيل حول الهاتف الذكي القادم Samsung Galaxy M32 خلال الشهر الماضي، والآن ظهرت تفاصيل أخرى حول هاتف Galaxy M22 القادم.

سيكون هذا الهاتف هو خليفة Galaxy M21 الذي تم إطلاقه العام الماضي. وقد ظهر الهاتف ضمن قائمة Geekbench التي كشفت عن معالج MediaTek Helio G80 على عكس M21 الذي جاء بمعالج Exynos 9611. كما كشفت القائمة عن ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وكذلك نظام Android 11.

ووفقًا لموقع GalaxyClub، سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، كما انه سيضم بطارية بسعة 6000 مللي أمبير. لا توجد أي تفاصيل حول الشاشة حتى الآن، ولكن من المتوقع ان يأتي بشاشة 6.4 بوصة من نوع Super AMOLED Infinity-U.

يُقال إن Samsung Galaxy M22 سيأتي باللون الأسود والأزرق والأبيض ويقال أنه سيتم إطلاقه في أوروبا قريبًا، ولكن يمكننا توقع إطلاق الهاتف في الهند أيضًا.

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