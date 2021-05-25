ميزة جديدة من “إنستغرام”… عرض لإحصاءات الفيديوهات المباشرة والـ Reels

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تطوير نفسها بنفسها بسرعة قياسية إذ لا يملّ المستهلك ويواكب التطور دائماً.

وفي خطوة جديدة، بدأت منصة “إنستغرام” بعرض الإحصاءات الخاصة بمقاطع الفيديو المباشرة وفيديوهات Reels، وبات بإمكان صنّاع المحتوى استخدام هذه الميزة لمعرفة مستوى أدائهم عبر الإنترنت بشكل أفضل.

وتسمح “إنستغرام” لمستخدميها ذوي الحسابات التجارية وصناع المحتوى بالوصول إلى مقاييس مختلفة تسمى “الإحصاءات” وتوضح لهم كيفية أداء منشوراتهم وباتت الشركة تتيح لهم الآن الوصول إلى المزيد من البيانات من خلال إطلاق “الإحصاءات” لفيديوهات الـ Reels و Live video .

وبينما كان الفيديو المباشر Live video متاحاً عبر المنصة منذ فترة، فإن فيديوهات الـ Reels هي إضافة جديدة إلى حد ما، حيث طرحتها “إنستغرام” في العام الماضي بعد أشهر من الاختبار. ومنحت هذه الخاصية المستخدمين “بديلاً” عن منصة “تيك توك”.

ومع وجود بيانات الإحصاءات الجديدة، يمكن للمستخدمين معرفة عدد مرات تشغيل الفيديوهات وعدد “الإعجابات” والتعليقات وعدد مرات الحفظ والمشاركة التي تحصل عليها مقاطع فيديو Reels القصيرة، بالإضافة لعدد الحسابات التي يصل إليها كل فيديو.

وبالنسبة إلى مقاطع الفيديو المباشرة، تعرض صفحة الإحصاءات عدد التعليقات والمشاركات التي يحصلون عليها، وعدد الحسابات التي يصلون إليها وذروة مشاهديها المتزامنين.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت “إنستغرام” بتحديث صفحة إحصاءات الحساب، التي يمكن الوصول إليها عبر القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنى، بمزيد من المعلومات المفيدة.