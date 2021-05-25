بعد اجتماع ماسك مع عمال التعدين… سعر “بيتكوين” يرتفع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

على خلفية تغريدة من رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس عن اللقاء مع ممثلي تعدين الأصول الرقمية، ارتفعت قيمة العملة المشفرة “بيتكوين” مرة أخرى من حد 40 ألف دولار.

وكان ماسك عقد اجتماعا مع عمال تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية جرت خلاله مناقشة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تعدين العملات المشفرة، وعقب ذلك، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد، من 37 ألف دولار إلى ما يقرب من 40 ألف دولار.

وتم تداول عملة البتكوين صباح يوم 25 أيار بسعر 39 ألف دولار، بعد أن ارتفع سعرها بنسبة 9٪ في اليوم السابق

وكتب الملياردير الأمريكي بهذه المناسبة يقول: “تحدثت مع عمال مناجم البيتكوين في أمريكا الشمالية. سيقدمون تقارير عن الاستخدام الحالي والمستقبلي لمصادر الطاقة المتجددة ويطلبون من عمال المناجم في جميع أنحاء العالم القيام بذلك. ومن المحتمل أن تكون واعدة “.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الذي عقد بكل مغلق، تم تنظيمه من قبل مايكل سيلور، الرئيس التنفيذي لشركة “MicroStrategy”، وحضره ممثلون عن العديد من الشركات المعنية الأخرى.

نتيجة هذا الاجتماع، تقرر تنظيم مجلس تعدين البيتكوين، وسيتم تطوير معايير الإبلاغ عن استهلاك الطاقة في مجال تعدين العملات المشفرة، وكانت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية قد توقفت مؤقتا في 13 مايو عن بيع منتجاتها مقابل عملات البيتكوين بسبب طريقة التعدين غير الصديقة للبيئة.

وأوضح ماسك أن الشركة لا تستطيع تحمل الإضرار بالبيئة، لذلك لن تقبل العملة المشفرة كدفعة حتى تبدأ في التعدين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.