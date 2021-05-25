تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن سماعة Redmi AirDots 3 Pro غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة شاومي مؤتمر غداً 26 من مايو للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Note 10 وإصدار الشركة الجديد من السماعات اللاسلكية Redmi AirDots 3 Pro.

نشرت علامة شاومي الفرعية Redmi إعلانات تشويقية تؤكد من خلالها على خططها لإطلاق سماعة Redmi AirDots 3 Pro في حدث يعقد غداً، وهي أول إصدار للشركة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة.

أيضاً أشارت Redmi في الإعلانات التشويقية إلى أن سماعة AirDots المرتقبة تأتي بأقل زمن إنتقال قدم في السماعات اللاسلكية حتى الآن.

كما تأتي سماعة Redmi AirDots 3 Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة للمرة الأولى في إصدارات العلامة التجارية، حيث تعمل على خفض الضوضاء بقدرة 35 ديسيبل.

من جانب أخر تأتي حافظة السماعة اللاسلكية بميزة الشحن اللاسلكي Qi، كما تدعم الشحن عبر منفذ USB-C لدعم المستخدم بآداء سريع في الشحن.

يذكر أن شاومي تخطط للكشف عن هاتف Redmi Note 10 Ultra خلال الحدث المقرر عقده غداً، لذا نترقب إنطلاق الحدث لمزيد من التفاصيل حول إصدارات Redmi الجديدة.

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