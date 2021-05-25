تكنولوجيا: تغييرات مهمة في سياسة التخزين بتطبيق Google Photos على وشك الوصول في شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نحن نعلم من قبل ان شركة جوجل لن تقدم نسخ احتياطي مجاني غير محدود للصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية بحلول شهر يونيو من هذا العام، فقد أعلنت الشركة أواخر العام الماضي عن تغيير في سياسة التخزين ذات الجودة العالية، والذي سيتم إطلاقه في وقت مبكر من شهر يونيو المقبل.

لذلك، بدءًا من الشهر المقبل، ستطرح جوجل التغييرات الجديدة بحيث يتم احتساب أي صور ومقاطع فيديو جديدة يقوم المستخدمون بنسخها احتياطيًا في مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت والتي تأتي مع كل حساب جوجل أو سعة التخزين الإضافية التي تم شرائها من قبل أعضاء Google One.

ومع ذلك، هناك أمران يجب أن يعرفه جميع مستخدمي Google Photos قبل أن تدخل سياسة التخزين الجديدة حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو.

أولاً، لن يتم احتساب أي صور أو مقاطع فيديو تم نسخها احتياطيًا بجودة عالية قبل 1 يونيو 2021 نحو تخزين حساب جوجل الخاص بك. نعم، ستبقى هذه الصور ومقاطع الفيديو مجانية ومعفاة من حد التخزين.

ثانيًا، يجب أن يعلم جميع مستخدمي التطبيق ان شركة جوجل تقدر أن أكثر من 80 في المائة من مستخدميها من المفترض أن يظلوا قادرين على تخزين ما يقرب من ثلاث سنوات أخرى من الذكريات بجودة عالية مع سعة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت.

وإذا اقتربت السعة التخزينية لديك من 15 جيجابايت، فستتلقى إشعارًا من جوجل مباشرة في التطبيق، وكذلك عبر البريد الإلكتروني. يجب أن يرى جميع مستخدمي Google Photos تقديرًا يأخذ في الاعتبار عدد المرات التي يقومون فيها بنسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى احتياطيًا إلى حساباتهم على جوجل.

وعلاوة على ذلك، أعلنت جوجل أنها ستطرح أداة جديدة في تطبيق الصور ستساعد المستخدمين على إدارة الصور ومقاطع الفيديو التي قاموا بنسخها احتياطيًا والتي يتم احتسابها ضمن حصة التخزين الخاصة بهم. ستعرض أداة إدارة التخزين الجديدة الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن حذفها نظرًا لكونها غير واضحة أو كبيرة جدًا.

أخيرًا وليس آخرًا، ستعيد جوجل تسمية طبقة التخزين عالية الجودة إلى أداة التخزين. وحتى ان يتم نشر هذا التغيير، سيستمر تخزين جميع الصور ومقاطع الفيديو بنفس الجودة العالية.

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