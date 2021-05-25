تكنولوجيا: شاومي تكشف رسمياً عن هاتف Redmi Note 8 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Redmi Note 8 2021 الذي ينطلق برقاقة معالج Helio G85.

يتميز هاتف Redmi Note 8 2021 بشاشة LCD بحجم 6.3 إنش، ودقة عرض 1080 في 2340 بيكسل، مع طبقة من Gorilla Glass 5 للحماية، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Redmi Note 8 2021 رقاقة معالج Helio G85، كما ينطلق بواجهة MIUI 12.5 ونظام تشغيل Android 11، أيضاً يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت

أيضاً يضم هاتف Redmi Note 8 2021 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh وتقنية الشحن بقدرة 18W ووحدة شحن 22.5W في محتوى الصندوق، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق، الأسود إلى جانب اللون الأبيض.

المصدر

اعلان





