تكنولوجيا: ابل تحدد 7 من يونيو لإنطلاق مؤتمر المطوريين العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة ابل يوم 7 من يونيو لإنطلاق مؤتمر المطوريين العالمي، على أن يستمر الحدث حتى يوم 10 من يونيو.

ينطلق مؤتمر ابل العالمي للمطوريين خلال الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أيام، على أن ينعقد الحدث بشكل كامل على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن يشغل اليوم الأول من الحدث أكثر إعلانات ابل، حيث تقدم ابل كلمتها الرئيسية في اليوم الأول، كما تكشف ابل عن التطورات المرتقبة في أنظمة الشركة iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS، أيضاً من المتوقع أن تكشف ابل عن إصدارات جديدة من الأجهزة.

أيضاً من المتوقع أن يتفاعل المطوريين مع مهندسي ابل في جلسات يتم خلالها مناقشة المميزات الجديدة في الواجهة البرمجية لبعض التطبيقات، كما سيتاح للمطوريين طلب إستشارات فردية من فريق عمل ابل بدءاً من 8 من يونيو.

يذكر أن مقاطع الفيديو الخاصة بفعاليات المؤتمر تنشر يومياً على تطبيق Apple Developer وأيضاً الموقع الرسمي Apple Developer، كما يتاح إنضمام المطوريين المسجلين للمؤتمر بشكل مجاني.

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