أفضل الهواتف المنتظرة قبل نهاية 2021.. تعرف عليها

بغداد - ياسين صفوان - يقدم موقع "كاندي تيك" التقني المتخصص أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجاري 2021.

ما هي التقنيات المرتقبة؟

ولكن قبل عرض تلك الهواتف يقدم التقرير أبرز التقنيات التي ستحملها تلك الهواتف الثورية الجديدة، والتي جاءت على النحو الآتي: