أفضل تطبيقات حل المعادلات على آيفون و أندرويد

دبي - يزن راشد - لا تزال المعادلات أحد أصعب جوانب الرياضيات والفيزياء التي يواجهها الطلاب، ولهذا ظهرت الحاجة إلى تطبيقات قادرة على مساعدة الطلاب في حل المعادلات.

وتساعد التطبيقات في حل التحديات الرياضية وعرض طريقة الحل وليس فقط الحل النهائي حتى يتمكن الطالب من معرفة الخطوات الصحيحة لحل المعادلة وتعلمها، ولذا فإن هذه التطبيقات لا تعتبر طريقة للغش، بل إنها أقرب لمعلم مقيم إلى جانبه.

ونعرض لكم اليوم تطبيقات حل التحديات الرياضية على هواتف أندرويد وآيفون، وهذا لأن الطالب دائماً ما يمسك بهاتفه، ولأن استخدام الهاتف يكون أسرع من جهاز الحاسب أو الإتصال بالمعلم.

تطبيق PhotoMath:

ويعتبر هذا التطبيق أحد أفضل طرق حل المعادلة عبر الهواتف، وهو يوفر أيضاً آلة حاسبة خاصة بالجبر، ولذا يعتبر تطبيقًا شاملًا لكل ما يحتاجه الطالب في الرياضيات والحساب.

ويستخدم التطبيق تقنيات الواقع المعزز في حل المعادلات، ولذا كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا ناحية أي معادلة ليقوم التطبيق بحلها مباشرةً.

ويعرض لك التطبيق خطوات حل المعادلة خطوةً بخطوة بدلًا من عرض النتيجة مباشرةً، ولذا يمكن الاعتماد عليه في تعليم طريقة حل المعادلات.

ويتوافر التطبيق مجاناً على متجر أندرويد و آيفون.

تطبيق Mathway:

ويستطيع التطبيق الاجابة على المعادلات الرياضية في ثوانٍ معدودة، ويستخدم كاميرا الهاتف بالطبع للحصول على المعادلات.

ويمكن للتطبيق الاجابة على جميع المعادلات الرياضية والهندسية وهندسة المثلثات أيضاً، ولكن لا يعرض لك التطبيق طريقة حل المعادلة إلا في النسخة المدفوعة، وتعرض لك النسخة المجانية النتيجة النهائية لهذه المعادلة.

ويوفر التطبيق مساعد آلي بالإضافة إلى دعمه للغة العربية

تطبيق Geometry Solver:

ويمتاز هذا التطبيق بسهولة استخدامه والواجهة الواضحة، ويغطي التطبيق مجموعة مختلفة من الأشكال ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد على حدٍ سواء.

ويعتبر التطبيق سهل الاستخدام ويظهر النتائج بشكل سريع، ولهذا يفضل الكثير من الآباء الإعتماد على هذا التطبيق.

ويدعم التطبيق اللغة العربية، ويصبح بذلك أسهل في الاستخدام على الطلاب.

تطبيق WolframAlpha:

ويهدف هذا التطبيق لجعل المعلومات الرياضية متاحة للجميع، ويمكن الوصول إليها بسرعة وسهولة كبيرة.

ويعرض لك التطبيق خطوات حل المعادلات حتى يتمكن الطالب من تعلمها، ويعتمد على قاعدة كبيرة من المواقع لعرض المعلومات الرياضية المختلفة والإجابة على أسئلتك المتنوعة.

ويحصل التطبيق على تقييم مرتفع من هيئات تعليم الأطفال والتعليم الإلكتروني، وهو يأي مجاناً تماماً للاستخدام.

تطيبق: Microsoft Math Solver:

ويستخدم هذا التطبيقات تقنيات ميكرسوفت في الذكاء الصناعي وقدرات مجموعة تطبيقات أوفيس المكتبية، ويمكنك استخدام التطبيق بواحدة من ثلاثة طرق.

حيث يمكنك إدخال المعادلة يدوياً بإستخدام الآلة الحاسبة المزودة فيه أو التقاط صورة لها حتى يتمكن من حلها، أو كتابتها يدوياً داخله باستخدام لوحة المفاتيح المعتادة.

ويستخدم التطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي حتى يتعرف على المعادلة وينتج أفضل وأسرع حل لها، ويعرض لك التطبيق الخطوات التي اعتمد عليها بالإضافة إلى عرض رسوم بيانية تفاعلية تفيد في توضيح المعنى.