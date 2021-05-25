تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية المثيرة للجدل في واتساب حتى هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

أثارت شركة “واتساب” جدلا واسعا مذ أن أعلنت عن أحدث سياسات الخصوصية الخاصة بها، والتي فرضتها على جميع المستخدمين دون أن تفسح لهم مجالا للرفض.

وفي هذا السياق، قرر ”واتساب“ تأجيل تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة المثيرة للجدل حتى الـ19 من يونيو 2021، ومن المعروف أن هذا التأخير ينطبق فقط على بلدان معينة.

ووفقا لتقرير WABetaInfo، تلقى العديد من مستخدمي ”واتساب“ في ألمانيا والأرجنتين إشعارا يحتوي على موعد نهائي جديد لتلقي سياسة الخصوصية حتى الـ19 من يونيو 2021.

ونقلا عن موقع ”مشابل“ التقني، الثلاثاء، توضح الرسالة أن هذه السياسة قد امتثلت لقانون حماية البيانات الجديد، لكن يجب -أيضا- قبول هذه الشروط بحلول الـ19 من يونيو لمتابعة استخدام التطبيق.

وكما كان من قبل، لا يزال بإمكان المستخدمين تجاهل الإشعارات المنبثقة، ولكن سيكون عليهم قبول الشروط حتى يتمكنوا من استخدام ”واتساب“ بوظائف كاملة بعد ذلك التاريخ.

يشار إلى أن ”واتساب“ كان طلب من مستخدميه قبول السياسة الجديدة في الـ8 من فبراير، وبعد احتجاجات واسعة، تم تأجيل خدمته النهائية حتى الـ15 من مايو.

وقال ”واتساب“: ”رغم قبول معظم المستخدمين لشروط الخدمة الجديدة، فإننا نقدر الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك، لم يتم حذف أي حسابات في الـ15 من مايو لرفض هذا التحديث“.

ولفت تطبيق التراسل الفوري العالمي المملوك لشركة ”فيسبوك“ إلى أنه سيستمر في تقديم تنبيهات لرافضي السياسة الجديدة في الأسابيع القليلة المقبلة.